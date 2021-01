Baka magandang ganito ang gawin natin

Nuong bago-bago ang pandemya, madalas nating naririnig ang mga katagang “new normal” o ang pagkakaroon ng bagong normal. May mga bagay-bagay na nakasanayan natin nuon na magiging mahirap nang ipagpatuloy ng kagaya nuon, kaya’t kinakailangan nating sumabay sa bagong normal.

Halimbawa, nararamdaman ninyo na ba na ang pagkakaroon ng matinong internet ay umangat na sa antas ng pangangailangan? Dati-rati, kapag may internet ka, maituturing na luho ito. Hindi nakikita ng mga tao nuon ang matinding pangangailangan ng koneksyong internet sa kanilang mga bahay. Marami nuon ang umaasa sa internet sa kani-kanilang mga lugar ng trabaho.

Ngayon, kapag walang internet, maituturing na hindi produktibo ang ating araw sapagka’t halos lahat ng gagawin mo ngayon ay nakaasa na sa ganitong sistema. Palaki ng palaking bahagi ng kalakalan ang nakabase sa ating buhay na elektroniko o digital. Ang kasunod na tanog ay, handa ba ang Pilipinas para dito?

Magandang malaman ang sagot dito mula sa mga ulat na walang kinikilingan. Ayon sa IMD World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) 2020, na sumusukat sa kapasidad at antas ng kahandaan ng 63 mga bansa para pakinabangan ang mga teknolohiyang digital para sa mga pagbabagong pang-ekonomiya, ang Pilipinas ay kabilang sa 10 pinaka-huling bansa. Tayo rin ay pangalawa sa huli sa 14 na mga bansa sa Asia-Pacific. Nakita sa pagsusuri ang mga kahinaan ng Pilipinas kagaya ng pagiging mahirap magbukas ng negosyo dahil sa mga regulasyon ng pamahalaan, ang teknolohiyang pangkomunikasyon at ang mabagal na internet.

Kung babalik man tayo sa dating normal, matatagalan pa. Ang bakuna kung saan natin ipinako ang buong pag-asa ng ating bansa ay wala pang linaw. Puro sana, baka at malamang ang ating naririnig. Samantala, hindi natin dapat hayaang huminto ang ekonomiya natin. Kung maghihintay lang, pagiging iresponsable ito at kahit sino kayang gawin iyon. Kaya, malinaw na kailangan nating pag-ibayuhin ang mga pamamaraan na magpapatuloy sa pag-ikot ng ating buhay ekonomiya ng hindi tayo nakikipagsapalaran na magkasakit at mamatay.

Ayon sa aking kaibigang ekonomista na si Dr. Kevin Chua, na may akda ng ulat ng World Bank na pinamagatang “A Better Normal Under Covid-19,” magagawa natin ito sa pamamagitan ng maluwag at mabilis na pagtanggap sa buhay digital ng pamahalaan, negosyo at mga mamamayan. Bagama’t kasali lahat, dapat pangunahan ng pamahalaan ang pagpapabuti ng ating mga imprastrakturang digital, lalong-lalo na sa pamumuhunan dito. Malaking tulong din kung maisasaayos ng madalian ang mga regulasyon na kadalasa’y nagiging balakid para sa pribadong sektor. Maganda rin sana kung makikita ng mga negosyante na seryoso tayo upang tumaas ang kanilang tiwala sa pamamahala dito.

Nandito nakasalalay ang buhay natin ngayon at sa hinaharap, lalong-lalo na kung gusto pa rin nating mawala ang gutom sa taong 2040. Kaysa ang kabi-kabilang takutan at pagbabanta ng kaguluhan o usapang parang nasa kanto-kanto lang, sana bigyan ng tamang atensyon ang mga bagay na mahalaga sa mga Pilipino maging pagkatapos ng 2022.