Baka ‘di ako umabot sa 2022 — Duterte

WALANG ieendorsong kandidato sa 2022 pre­sidential elections si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsasabing baka hindi na siya uma­bot sa taong nabanggit.

Nanindigan din si Pangulong Duterte sa kanyang posisyon na huwag patakbuhin sa pagka-pangulo ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Sa ngayon ani Pa­ngulong Duterte ay wala pa siyang napipi­ling iendorso sa 2022 presidential elections dahil ayaw niyang matali.

Naaawa aniya siya kay Mayor Sara dahil tiyak na kukuyugin ito ng mga propaganda para hindi matuloy ang anumang plano na tumakbo sa mas mataas na puwesto.

“No ayaw kong matali. ‘Yung sabi nila ang anak kong si Inday, naawa ako anak ko eh. Sabi ko sa mga kasama ko mamili tayo ng iba, gusto ninyo if you want me there in the game,” anang Pangulo.

Makailang beses aniyang sinabihan ng Pangulo ang anak na huwag tumakbo sa pagka-presidente dahil mahirap ang trabaho ng presidente bukod pa sa nakabantay palagi ang mga kritiko.

“I told her no, do not run. She will not run kasi sabi ko naawa ako sa’yo. Ano ang gagawin mo, karaming isipin nitong mga ulol na ito. Akala nila bright sila and they come up with all sorts of scenarios. Bababuyin lang ‘yung anak ko eh,” dagdag ng Pangulo.

Wala rin aniyang binabanggit sa kanya ang mga kapartido na mamanukin sa susunod na presidential elections dahil batid ng mga ito na naiinis ito kapag politika ang pinag-uusapan.

Dagdag pa niya, baka hindi na siya uma­bot sa susunod na presidential elections.

“My party mates does not talk to me about politics, napipika ako kapag pinag-uusapan ang politics. Do not talk to me about that. I might not really be around at that time…” wika pa ng Presidente.

Sa kabila nito, tiniyak naman ni Pangulong Duterte sa publiko na maayos ang kondisyon ng kanyang kalusugan.

Sa harap ito ng hindi matapos-tapos na isyu sa kuwestiyon ng kanyang kalusugan lalo na kapag hindi ito nakikita ng publiko ng ilang araw.

Sinabi ng Pangulo na nagagawa pa naman niya ang mga tungkulin bilang Presidente kaya malinaw na maayos ang kanyang kundisyon.

Katunayan aniya ay magmomotorsiklo ito pagkatapos ng pana­yam sa kanya.

“For purposes of performing my functions as President, Im alright. As a matter of fact im going to ride a motor after this,” anang Pangulo.

Sa himig pagbibiro ay sinabi ng Pangulo na ‘deteriorating’ ang kanyang kalusugan pero wala aniya itong seryosong karamdaman.

Pero sa tuwing kinukulit aniya siya ng media ay nadadagdagan ang kanyang nararamdaman sa katawan.

“My health is deteriorating. Every time you asked it, that’s additional affliction. Every time you asked what is the disease eating my body, I only one have noon colon cancer, then nagkaroon ako ng liver cancer, then tanong ulit, kidney, ngayon brain cancer na ako,” dagdag ng Pangulo.

Para aniya sa isang 74 years old na tulad niya, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi masasabing maayos na maayos kalusugan at kung mayroon man itong nararamdaman sa katawan, ito ay kagat ng lamok o dahil nakaapak ng thumbtucks.

“For a 74 years old huwag mo akong tanungin kung I’m in the pink of health, I am not. Meron akong mga ano sa katawan, may kagat ako sa lamok akala ko dengue, hindi naman pala. Nakaapak ako ng thumbtacks akala ko tetano, wala naman pala,” wika pa ng Pa­ngulo. (Aileen Taliping)