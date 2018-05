‘Baka araw-arawin ako!’ Ahron V. takot gawing ‘fu@#k bu#@y’ ni Cacai

Noong kainitan pa raw ng isyu nina Ahron Villena at c aware si Ahron na nagalit din sa kanya ang ilang kaibigan ni Cacai, lalo na ‘yung malapit dito tulad ni Maja Salvador.

“Hindi naman po niya ko tinalakan, pero parang may post siya noon. Well, siguro given naman na ‘yun.”

Ang status daw nila, magkaibigan lang daw sila noon at ngayon.

“Sobrang magkaibigan talaga kami ni Cacai. Puwede kaming maging mag-bestfriend talaga. Hindi naman kami close before, pero nu’ng magkasama kami sa Japan, dun kami naging close talaga.”

May isang taon din daw silang hindi nagkita at nagkausap. Kaya may ilangan daw talaga nu’ng nagkasundo sila na tigilan na anumang tampuhan. Posibleng nami-misinterpret ng iba ‘yung closeness at sweetness nila.

Biro pa ni Ahron, “Hindi nga kami naging FuBu. Pero hindi ko alam kung gusto niya, aalukin ko pa lang po. Eh kasi, baka araw-arawin ako. Hahaha! Pero ganun lang talaga kaming magbiruan.”

Unplanned daw talaga ang mga nangyaring pagkaka-link nila noon na nauwi na nga sa word war sa print. Pero ayon kay Ahron, hindi raw talaga nila ginawa ‘yun para gumimik or anything.

Though, aminado itong nakatulong din ang isyu sa kanila na nagkaroon sila ng ingay, sa kabila ng pinaratangan siyang ginagamit si Cacai.

“Ginamit ko raw siya para sumikat ako, magka-pangalan.”

Kaso, pa-fall daw kasi siya?

“Hindi ko alam kung paano ako naging pa-fall sa kanya. Nagpapaka-gentleman ako sa kanya. Siguro may mali ako sa mga gestures sa kanya.

“Pero ngayon, tanggap na raw niya. Mas nagkakaintindihan na kami. Basta ako, ang tingin ko sa kanya, puwede ko siyang maging bestfriend.”

Nakausap namin si Ahron sa shooting ng Wander Bra, ang fantasy/comedy na pinagbibidahan nina Cacai at Myrtle Sarroza at dahil kay Cacai siyempre ay nag-cameo nga si Ahron sa direksiyon ni Joven Tan.

Bianca, Miguel nagkalamat ang relasyon

Idol ng kabataan ngayon si Miguel Tanfelix. Naa-appreciate raw ng mga ito ang mga way ni Miguel sa panliligaw kay Bianca Umali.

In fairness nga, lalo na sa mga millennial ngayon na through social media na lang ang lahat, ipinakita nga kasi ni Miguel na puwede at dapat pa rin na idaan sa magulang, sa case ni Bianca, sa lola niya ang pagpapaalam na manliligaw siya.

Ewan lang kung wala bang pressure na nararamdaman sina Bianca at Miguel na para sa mga fan nila, sure na raw ang mga ito na sila na talaga ang meant to be forever.

Hindi naman kami magtataka kung kabahan ang mga fan nila na regular na nanonood ng isa sa pinaka-successful primetime series ng GMA-7, ang Kambal, Karibal dahil mukhang magkakalamat ang relasyon nila dahil nadiskubre na ng character ni Bianca ang ginawang pagtulong ng character ni Miguel sa kriminal niyang ama na si Marvin Agustin.