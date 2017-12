Baho ng NSA Officials pinasingaw ni Fernandez

Hiniling ng Philippine Sports Commission (PSC) kahapon ang tulong ng National Bureau of Investigation (NBI) para mas malalim na maim­bestigahan at lumitaw ang mga katotohanan sa iba’t ibang reklamo ng mga pambansang atleta sa mga opis­yales ng kani-kanilang national sports associations (NSAs).

“PSC Chairman (William) Ramirez is just preparing all documents and he should be on his way to the NBI anytime!” bulalas ni PSC Commissioner Ramon Fernandez kahapon ng umaga sa mga ipapasa ng ahensiya na dokumento at reklamo ng mga atleta.

“It will be different now. They (athletes) will come out in the open,” hirit ni Fernandez matapos tulu­yang hilingin ng PSC ang tulong ng kapwa nito ahensiya ng gobyernong NBI upang pormal na maimbestigahan at agad mapatawan ng parusa ang mga nagsasamantala at gumagawa ng mga kalokohan sa mga manlalaro ng bansa.

Inesplika ni Fernandez ang responsibilidad ng ahensiya sa Section 3 ng “Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 6847” na Visitorial, Supervisory and Disciplinary Po­wers of the Commission bilang batayan para magpatulong sa mga reklamo ng national athletes.

“Hindi lang mga reklamo ng ating mga pambansang atleta, kundi pati na rin ‘yung mga unliquidated accounts at iba pa na hanggang sa kasalukuyan ay problema ng ahensiya,” dugtong ni Fernandez.

Pinaliwanag niya na napilitan ang ahensiya na lumapit sa NBI dahil sa kakulangan ng ahensiya na maresolbahan ang mga isyu.

Maliban sa mga unliquidated account ng NSAs na matagal na panahon nang problema ng ahensiya dahil sa pagpapalit-palit ng mga pangalan at iniluluklok na opisyales, pagtutuunan din ng PSC ang mga pondong ginagamit para sa pagsasanay ng mga atleta at mga itinakda na mga bibilhing kagamitan para sa pasilidad.

Pinakahuling in-expose ni Fernandez ang reklamo ng mga atleta sa karatedo na hindi buong naibigay ang training allowance sa pagtungo nito sa Germany gayundin ang dapat na matanggap ng 13 atleta na sumabak sa 2016 Rio de Janeiro Olympics na $2,500 at isang Ipad na bigay ng nag-o-organisang International Olympic Committee (IOC).

Ang mga lider ng Philippine Karatedo Federation ay sina Jose Romasanta na siya ring pangulo ng Larong Volleyball sa Pilipinas, Inc. at first vice president ng Philippine Olympic Committee. Secretary general si Raymond Reyes sa PKF.

Chief of mission ng PHL delegation sa RDJ Olympics si Wushu Federation Philippines Julian Camacho na ninombrahan ng POC na chef-de-mission naman ng 18th Asian Games 2018 sa Indonesia. ()