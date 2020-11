Bahay ng ina napuno ng putik: Xian Lim nagpatutsada kina Arnold, Ali

Biktima rin ng bagyong Ulysses ang nanay ni Xian Lim na nakatira nga sa bandang Marikina at Antipolo. Agad nga siyang sumaklolo sa ina para tulungan itong maglinis ng bahay na napuno umano ng putik at tubig baha.

“On the way to moms house along Marcos high to clean up the mud and baha. Prayers sa lahat ng apektado,” sabi niya.

Ang kasunod niyang mensahe sa Instagram story ay tila patungkol sa diumano ay sinabi nina Arnold Clavio at Ali Sotto sa kanilang radio program na walang kadala-dala ang mga tao na nakatira pa rin sa binabahang lugar na tulad ng Provident village sa Marikina City.

“Masisisi mo ba ang mga taong nakatira sa nasalantang lugar kung bakit hindi pa rin sila nadadala? Paano kung wala na talaga silang ibang mapuntahan?” sabi ni Xian.

Ang kasunod na mensahe pa rin ay tila para naman sa gobyerno o mga lider na hindi tumutulong sa kanilang komunidad.

“Magtulungan na lang tayo. That’s all we can do. Let’s work together for one another. Huwag na tayong umasa pa sa iba. Tulungan ang sarili. Tulungan ang kapwa.”

Well, marami pa rin naman sa mga lider, kapulisan, mga kinauukulan, ang buong puso na tumutulong sa kanilang nasasakupan… (Dondon Sermino)