Baham sapol ng COVID-19

Hindi nakaligtas sa COVID-19 si Games and Amusements Board (GAB) chairman Abraham ‘Baham’ Mitra nang magpositibo sa nasabing virus.

Kinumpirma ito mismo ng kanyang kapatid na si Jorge via FB post.

“Our family is requesting prayers of recovery for our youngest brother, Philippine Games and Amusement Board Chairman Baham,” pahayag ni Jorge.

Sa ngayon ay naka-quarantine ng 14 araw sa Puerto Princesa ang 51-anyos na chairman.

“He is currently in a government accredited quarantine facility in Puerto Princesa and he will stay there for the next 14 days as mandated,” dagdag nito.

Si Baham ang isa sa mga naging busy ngayong pandemic dahil toka ito sa pagbibigay ng lisensiya sa mga professional league tulad ng PBA, Chooks 3×3 at iba pa sa gitna ng outbreak. (Aivan Episcope)