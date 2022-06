Bahaghari ang kulay ng pag-ibig

Bakit mo ipinaglalaban ang LGBTQIA+++ community?

Marami akong mga nakatrabaho at nakasama sa LGBTQ community. Iba-iba ang kwento ng kanilang buhay pero lahat sila dumaan sa pagkalito, pagtatago, takot na hindi matanggap ng kanilang mga mahal sa buhay.

Naalala ko ang aking Tito Boy Navarro, kapatid ni Mommy. Siya ang naging inspirasyon ko para simulang tumahak sa adbokasiya ko para sa LGBTQIA++ community. Napakasakit na umalis sa bayang sinilangan para lang magpakatotoo sa sarili. Doble ang sakit na mamatay nang mag-isa malayo sa mapanghusgang lipunan.

At ako rin mismo, isang ina sa miyembro ng LGBTQIA++ community. Noong oras na kinausap ako ng aking anak tungkol sa kanyang gender preference, hindi na ako nabigla. Sabi nga nila, mother’s instinct. Matagal ko nang nararamdaman pero hinintay ko kung kailan siya magiging handa na isama ako sa kanyang journey.

Pero hindi lahat ganito ang karanasan. Marami sa mga kaibigan at kakilala ko, hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap ng kanilang mga magulang at kapamilya. Sa pakikinig sa kanilang kwento, nasasaktan ako na ang pamilyang inaasahan nilang magmamahal, uunawa at tatanggap sa kanila, ay sila pang unang tatalikod sa kanila. Walang tao ang dapat makaranas nito.

Siguro iisa lang dapat ang maging common denominator sa mga kwentong ito. Pagmamahal. Love.

Napakamakapangyarihan ng pagmamahal. Kaya nitong tawirin ang anumang dagat ng galit o pagdududa. Kaya nitong magbigay ng liwanag sa bawat anino at palayain ang puso mula sa sakit at pagkabigo.

Lahat tayo ay pwedeng kapatid, magulang, o kaibigan sa isang miyembro ng LGBTQIA+ community. Huwag nating hayaang maramdaman na walang nagmamahal sa kanila at sila ay laban na basta na lang natin sinukuan.

Sa aking mga mahal, kung pakiramdam nyo ay tinalikuran na kayo ng mundo, hindi yan totoo dahil kasama ninyo ako. Nandito ako, pipiliin kayong mahalin palagi. Pakiusap ko lang sa inyo na piliin nyo ring mahalin at palayain ang iyong sarili. Dahil ang pagmamahal, lalo na kung tunay at totoo, ay dadalhin tayo sa ating pinapangarap na mundo.

Pagmamalaki, pagpapahalaga sa sarili at karangalan. Ilan lang yan sa mga salin sa Tagalog ng salitang “Pride”. At pangarap ko na ang bawat Pilipino, anuman ang ating gender preference, ay pahalagahan at mahalin ang sarili at mamuhay ng malaya at may dangal, sa isang buhay at pagkataong kaya nating ipagmalaki.

Tandaan, pagkatapos ng unos at bagyo ay may bahagharing sumisilip sa langit.

Happy pride month, mga mahal!