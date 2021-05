Baha, landslide binabala sa VisMin, Palawan

Nagbabala ang Philippine Atmos­pheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa mga naninirahan sa Visayas, Mindanao at Palawan na maging handa sa pagbaha at landslide dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone (ITCZ).

Ayon kay Pagasa weather specialist Shelly Ignacio, dahil sa ITCZ ay makulimlim ang kalangitan at may inaasahan na mga pag-ulan. Bagama’t hindi aniya tuloy-tuloy ang pag-ulan ay bahagyang malalakas ang mga ito.

“Pinapayuhan ang mga mamamayan na mag-ingat for possible flash floods or landslides due to moderate to at times heavy rains,” pahayag ni Ignacio.

Samantala, sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila ay makararanas pa rin ng maalinsangan na panahon. (Tina Mendoza)