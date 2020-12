Bagyong ‘Vicky’ nag-iwan ng 7 dedo

Nasawi ang pitong katao habang isa ang nawawala matapos manalasa ang bagyong ‘Vicky’ sa Mindanao at Visayas.

Napaulat na kabilang sa mga nasawi ang tatlo mula sa Mahaplag, Leyte. Tatlo pa ang nasawi at isang nawawala ang naitala naman sa Agusan del Sur ayon kay Governor Santiago Cane.

Aniya, lahat ng biktima ay pawang mula sa bayan ng San Francisco at nasawi dahil sa pagkalunod nang subukan tawirin ang ilog at ang isa naman ay pinilit na dumaan sa bahang highway.

Sa isang panayam sa radyo, nagpaliwanag ang gobernador, aniya, “Lahat po ng calamities dito sa’min ay year-round po namin pinaghahandaan. The kind of rain we had the other day was quite strong, very heavy, naka-red warning na po kami.”