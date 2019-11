Bagyong ‘Tisoy’ di magiging super typhoon

NASA loob na ng bansa ang bagyong Tisoy at napanatili nito ang kanyang lakas, taglay ang lakas ng hangin na 150 kph at bugso na 185kph, isinailalim na rin ng Philippine Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa Storm Signal No. 1 ang Eastern at Northern Samar.

Ayon sa Pagasa kumikilos sa bilis na 15kph ang bagyo na huling namataan 1,165 kilometro silangan ng Virac, Catanduanes.

Naniniwala naman ang weather bureau na hindi magiging super typhoon si Tisoy.

“Intensification into a super typhoon is less likely at this time, but not ruled out,” ayon kay Pagasa weather specialist Raymond Ordinario.

Pinaliwanag ni Ordinario na kapag naging super typhoon ay nasa 220kph ang lakas ng hangin ng isang bagyo, aniya, bagama’t hindi aabot sa kate­goryang super typhoon ang bagyong Tisoy ay magiging malakas pa rin ito.

Lunes nang hapon o Martes nang umaga inaasahan itong tatama sa kalupaan ng Bicol.

Nagbabala ang Pagasa na may dalang malakas na hangin ang bagyo kaya inaasahan ang pinsala gayundin ay asahan ang malalakas na pag-uulan na maaaring magdulot ng flashfloods at landslide kaya pinapayuhan ang mga naninirahan sa mga mababang lugar at malapit sa mga bundok na maging handa sa paglikas.

Sa forecast ng Pagasa, makararanas ng malakas at madalas na pag-uulan sa December 2 ang Bicol Region, Eastern Samar, Northern Samar, Samar at Biliran.

Madalas subalit katamtaman na ulan naman sa Romblon, Marinduque at Quezon.

Sa Disyembre 3 ay tuloy-tuloy at malakas na pa-uulan ang mararanasan sa Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon Region, Occidental Min­doro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan.

Nakataas din ang gale warning signal sa northern at western seaboards ng Northern Luzon.