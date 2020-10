Bagyong ‘Pepito’ lumakas pa

Mas maraming lugar ang inilagay sa ilalim ng Storm Signal kasunod ng paglakas ng bagyong ‘Pepito’ ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Habang sinusulat ito, namataan ang bagyo sa layong 295 kilometers Silangan ng Baler, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kilometro kada oras at bugso na 80 kph at may bilis na 25kph.

Tinaas ang Storm Signal no. 2 sa ilang bahagi ng Luzon kabilang ang La Union Ifugao, Benguet, Nieva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, at Aurora. Habang kabilang na nasa Signal no. 1 ang Abra, Kalinga, Mt. Province, Bulacan, Pampanga, Bataan, Metro Manila, at Rizal.

Sa Huwebes, Oktubre 23, inaasahan lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo.