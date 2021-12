Bagyong ‘Odette’ nagbabanta sa Eastern Visayas

Isa nang bagyo ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) at inaasahang papasok ito ng bansa sa Martes at tatawaging bagyong ‘Odette’.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), kung hindi magbabago ang kilos ng papasok na bagyo ay magla-landfall ito sa Miyerkoles o Huwebes.

Sa huling monitoring ng Pagasa, ang low pressure area dakong alas-otso ng umaga sa Pacific Ocean at kasalukuyan itong nasa 2,095 kilometro ang layo sa Mindanao taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometer per hour at bugso na 55kph.

“On the forecast track, the tropical depression is forecast to move generally west-northwestward over the next three days and may enter the Philippine area of responsibility (PAR) on Tuesday (Dec. 14). Once inside the PAR, the domestic name ‘Odette’ will be assigned to this tropical cyclone,” ayon sa Pagasa.

Sa Eastern Visayas-Caraga region inaasa­hang tatama ang papasok na bagyo. (Tina Mendoza­/Vick Aquino)