Bagyong ‘Igme’ palalakasin ang Habagat

Nabuo na bilang tropical depression ‘Igme’ ang low pressure area (LPA) na namataan sa Batanes, at inaasahang magdadala ng pag-ulan dahil pinalakas umano nito ang habagat.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), kumikulos ang bagyo patungo sa hilaga sa bilis na 10 kilometer per house at inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility at tutungo sa southern Japan.

Dahil dito, magkakaroon ng kalat-kalat ng pag-ulan at pagkidlat sa Metro Manila, Ilocos, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, at Rizal. Wala namang tinaas na wind signal.

May isa pang LPA ang mino-monitor ng Pagasa malapit sa Davao City at inaasahan umano na mabubuo ito bilang tropical depression.