Bagyong ‘Gorio’ lumakas habang palabas

Mas tumindi pa ang lakas ng bagyong “Gorio” habang palabas ito sa Pilipinas kahapon.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), naging ganap na tropical storm si “Gorio” kung saan pinalakas pa nito ang paghatak sa ha­nging habagat na nagdulot ng walang patid na pagbuhos ng malakas na ulan.

Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 595 kilometro sa silangan ng Casiguran, Aurora. Taglay ang lakas ng hangin na 65 kilometer per hour at may pagbugsong 80 kilometro kada oras. Binagtas ng bagyo ang hilaga-hila­gang kanluran sa bilis na 13 kilometer per hour.

Wala namang itinaas na anumang tropical cyclone signal warnings.

Kaugnay nito, sinuspinde naman ang klase sa ilang lungsod sa Metro Manila at karatig-lalawigan kahapon dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, dulot ng bagyo.

Kabilang sa mga nagsuspinde ng klase ay ang mga lalawigan at siyudad sa Cavite, Bataan, Malabon, Caloocan at Olongapo City.

Sa pre-school hanggang high school naman sa Navotas, Valenzuela City, Quezon City at Manila.

Suspendido naman ang lahat ng klase sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela at Valenzuela City Polytechnic College, Our Lady of Fatima University Valenzuela.

Isinailalim naman sa yellow heavy rainfall warning at posibleng pagkakaroon ng pagbabaha sa mga lugar ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Bataan.