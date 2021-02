Bagyong Auring humahataw

Lumakas pa ang bagyong Auring at inaasahang magdadala ng malalakas na pag- uulan sa Mindanao, Visayas, Southern Luzon, at Bicol region bago ito mag-landfall sa Caraga Region sa araw ng Linggo.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 65kph at bugso na 80kph, huli itong namataan sa east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur.

Magiging severe tropical storm ito bago tumama sa Caraga Region sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga.

“Heavy rains may affect Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Bicol region, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Lanao del Sur, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern Palawan, including Calamian and Cuyo Islands over the weekend, which may last until Monday”nakasaad sa advisory ng Pagasa.

Pinag iingat ang mga residente sa pagbaha at landslide. (Tina Mendoza)