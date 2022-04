Bagyong Agaton, Basyang nagpang-abot; 22 patay, 6 pa nawawala

Dalawang bagyo na ang binabantayan ngayon ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) dahil sa tuluyang pagpasok ng bagyong ‘Basyang’ at pananatili ng bagyong ‘Agaton’ na nagsanib-puwersa at naghahatid ngayon ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.

Ayon sa Pagasa, mabagal ang pagkilos ng bagyong ‘Agaton’ na huling namataan sa Balanginga, Eastern Samar taglay ang lakas ng hangin na 45kph at bugso na 75kph.

Dahil dito kung kaya’t nakataas pa rin ang storm warning Signal No. 1 sa sa Masbate, Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu at Dinagat Islands. Sasanib umano ang bagyong ‘Agaton’ sa bagyong ‘Basyang’ sa loob ng susunod na anim na oras pero tuluyan itong hihina at malulusaw sa susunod na 24 oras.

Kumikilos naman ang bagyong ‘Basyang’ pa-Norte sa bilis na 20kph at taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 120kph at bugso na 150kph. Namataan ito sa Southern Luzon at maaari umanong lumabas agad sa Philippine Area of Responsibility (PAR).

Habang papalayo sa PAR ay patuloy naman itong lalakas su­balit hindi na inaasahang makakaapekto sa bansa.

Samantala, umaabot na sa 22 katao ang nasawi habang 27 ang unang napaulat na nawawala dahil sa naganap na 10 landslide sa Baybay City noong Linggo.

Narekober na ang bangkay ng 21 biktima at pinaghahanap pa ang anim na nawawala.

Ito umano ang unang beses na nakaranas ng matinding pagbaha at landslide sa Baybay City, ayon sa mga opisyal ng lungsod. (Tina Mendoza/Kiko Cueto)