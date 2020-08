Baguio turismo sisigla sa Setyembre

POSITIBO si Baguio City Mayor na sa September ay tataas na ang bilang ng mga turista sa siyudad kasabay ng pagbaba ng kaso ng coronavirus disease-19 (COVID-19).

Sa panayam ng Patrolya Probinsya sa Abante Radyo Tabloidista nitong Sabado ay sinabi ni Magalong na sa susunod na buwan, posibleng sumigla na ang turismo sa Baguio City dahil puspusan ang panggagamot sa mga pasyente ng COVID-19 at contact tracing.

“Nag-usap-usap na kami kahapon, nandiyan ang national at local sector ng turismo, mga restaurant owners dito sa Baguio na sa susunod na buwan ay tataas na ang tourism dito sa lungsod,” ani Magalong.

Samantala, ayon sa alkalde mahirap aniyang pagsabayin ang pagiging alkalde ng Baguio City at pagiging contact tracing czar dahil bukod sa dapat asikasuhin ang kanyang bayan ay obligasyon din umano niya ang ayusin ang trabaho niya bilang contract tracing na ibinigay sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Sa totoo lang (Allan), napakahirap po, kailangan asikasuhin natin ang bayan natin at the same time may trabaho din po tayo sa buong Pilipinas, magtratrabako ako ng umaga sa city hall ng Baguio at padating sa gabi ay bibyahe naman ako patungo sa kung saan ako nakatakdang pumunta as contact tracing job,” anang ng alkalde. (Allan Bergonia)