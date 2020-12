Baguio night market inawat

Sinuspinde ng Baguio City government ang operasyon ng night market sa Harrison Road na kabubukas pa lang kamakalawa.

Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, sa Facebook post ng Baguio public information office, ito ay dahil may maliwanag na pagkukulang sa crowd control.

Inutusan na umano ng alkalde si City Treasurer Alex Cabarrubias at Market superintendent Fernando Ragma Jr. na agad na mag-organisa ng pulong at magsagawa ng post-night market assessment hinggil sa insidente.

Hindi aniya nangangahulugan ang pagbubukas ng mga negosyo na isasakripisyo na ang kalusugan at kaligtasan ng mga tao, at isasantabi ang health protocol laban sa COVID-19.

“We must strike a balance between reopening the economy and safefuarding the health and safety of the people. This is our new normal direction,” ani Magalong, Disyembre 2.

Pinagpatuloy ng lungsod ang night market nitong Disyembre 1 upang mabuksan na muli ang ekonomiya at mapanumbalik ang kabuhayan ng mga manininda matapos ang pandemyang COVID-19.

Pero 45 porsiyento lang ng orihinal na vending slot, o 481 stall, ang pinayagang makapagbukas dahil kinakailangan panatilihin ang physical distancing sa nasabing pamilihan. (Riley Cea)