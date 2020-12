Baguio “New Normal” Travel Guide

Ang Baguio ay isa sa mga kinkilalang top tourist destination sa bansa. Ito ay nasa kabundukan ng Benguet na nasa Hilagang Luzon.

Tinaguriang Summer Capital ng bansa.

Dahil sa taas nito, mas malamig ang klima dito kesa sa metro. Mas mababa ng 7 hanggang 8°C ang lamig dito kung ikukumpara sa mabababang lugar sa bansa. Kaya umaabot ang temperatura ng 15 hanggang 23 °C.

Hindi lamang tag-init dinadagsa ang Baguio, kahit ber months ay dinudumog ito ng mga turista.

Tinatayang Nobyembre hanggang Pebrero ang mabababang temperaturang naitatala sa lugar. Kung nais takasan ang alinsangan at init ng metro, sa ganitong panahon mas mae-enjoy ang lamig ng Baguio.

Huwag kalimutang magdala ng pang-ginaw.

Bukod sa klima, marami din pwedeng gawin at pasyalan sa Baguio. Maaaring mag-bike, mamangka, mag-picnic o kahit tumambay lang sa sikat na sikat na Burnham Park. Kung nais naman matanaw ang ganda ng lugar, andyan din ang Mines View Park.

Isa rin sa atraksyon ng lugar ay ang relaxing na Botanical Garden.

Kung gabi naman ay babalandra sa kahabaan ng Session Road ang mga ukayan. Makakapamili dito ng mga jacket, pantalon, tshirt, kahit sapatos sa murang halaga.

Para naman sa mga artsy-person, matatagpuan din dito ang mga espasyo ng dalawang Pambansang Alagad ng Sining. Ang Bencab Museum ni Benedicto Cabrera, ang Pambansang Alagad ng Sining sa Sinig- Biswal. Bukod sa mga likhang-sining ni BenCab, bubusugin din ang mata ng mga tanawin sa likod na bahagi ng museum—nature trippin’. Sa Baguio din mapupuntahan ang Ili-Likha Artist Village ng Pamabansang Alagad ng Sining sa Pelikula na si Kidlat Tahimik. Literal namang mabubusog sa lugar na ito dahil may mga restaurant sa loob ng ‘artist village’ na ito.

Hindi naman alalahanin ang tutuluyan at pagkain—kung nais magtagal ng ilang araw. Maraming murang mga hotel ang pwedeng tuluyan. Kung food trip naman ang usapan, bukod sa mga pamosong kainan—tulad ng Good Taste, naglipana din ang mga karinderya na naghahain ng masasarap at abot- kayang putahe.

Baguio at COVID-19

Dahil sa pandemya, pansamantalang nag-lockdown ang Baguio, tulad din ng ibang tourist destination sa bansa. At noong October 2020—dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19, maaari nang muling maranasan ang klima at ganda ng Baguio. Ngunit dahil din sa pandemya, nag-labas ng mga bagong panuntunan at mga kailangang gawin, ang Inter-Agency Task Force on Emerging Diseases (IATF-EID) ukol sa turismo.

May mga dapat isagawa bago makapasok at muling ma-enjoy ang tinaguriang Summer Capital ng bansa. 200 na turista lamang ang maaring makapasok kada araw sa Baguio. Pinapayagan lamang ang mga lokal na turista at mga turistang magmumula sa Luzon—kabilang ang Metro Manila. Ang mga bumibisita ay dapat negatibo ang resulta sa RT-PCR test na isinagawa tatlong araw bago mag-travel o sa araw ng pagdating sa Baguio.

Ang tanging entry point ng mga turista mula sa Luzon ay sa Naguillan Road o Palispis Highway (Marcos Highway).

Ito ang mas komprehensibong requirements na kakailanganing ihanda upang muling makapamasyal sa

Baguio:

 Negatibong resulta ng RT-PCR test. Isa ito sa requirements na mahigpit na ipinatupad ng IATF. Sino mang lokal na turista at mga turistang manggagaling sa Luzon ay kinakailangang dumaan sa RT-PCR test at may negatibong resulta. Ang test ay dapat isinagawa tatlong araw bago mag- travel o kaya sa mismong araw ng pagdating sa Baguio. Narito ang link ng mga accredited na mga laboratory, ayon sa IATF: https://hfsrb.doh.gov.ph/?page_id=1729

 Mag-book sa Baguio VISITA. Sino mang turista–lokal man o mga nanggagaling sa Luzon, ay kinakailangang mag-sign up muna sa Baguio’s VIS.I.TA (Visitor Information and Travel Assistance) na matatagpuan sa link na ito http://visita.baguio.gov.ph/. Tanging sa mga hotel na nakalista sa Baguio VIS.I.TA lamang maaaring mag-book. Ang mga hotel na nakalista ang tanging nakapasa sa CAO (Certificate of Authority to Operate).

 Hindi pwede ang DIYs at day tours. Mahigpit na ipinagbabawal ang do-it-yourself (DIY) at day tours o iyong mga biglaang-biyahe. Maaari lamang itong mangyari kung nai-arrange ang biyahe sa mga tour operators na accredited ng DOT.

 Observe strict quarantine. Lahat ng turista – lokal man o mga nagmula sa Luzon, ay kinakailangang mahigpit na isinasagawa ang qurantine protocols. Laging magsuot ng face mask, isagawa ang social distancing at regular na maghugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

 Health declaration form. Ang mga bibisita sa Baguio ay kailangang magrehistro online at sumagot sa health declaration questionnaire na matatagpuan sa visita.baguio.gov.ph. Hintayin ang ibibigay na QR Code Tourist Pass. Ito ang ipapakita bago makapasok sa Baguio City.

Kung nasa Baguio na, may mga alituntunin at protocols din na dapat sundin o isagawa:

 Minimum health standards: Mask at face shield. Lahat ng turista–pati ang mga lokal na residente, ay kinakailangang magsuot ng face mask at face shield, lalu na kung nasa pampublikong lugar tulad ng palengke, malls, shopping centers o ano mang establisyemento. Kinakailangan ding panatilihin ang social distancing at ang regular na paghuhugas ng kamay.

 Protocol ukol sa pag-biyahe. Lahat ng pasahero, kasama na ang driver, ay kinakailangang sumunod sa polisiya na “no face shield, no mask, no ride”. Ito ay mahigpit na ipinatutupad sa mga pampublikong transportasyon tulad sa bus, sa mga jeep, sa mga taxi, sa mga tricycle at sa iba pa.

 Protocol ukol sa pagkain sa mga restaurant. Mayroon pa ding mga restaurant at establisyemento na pwedeng mag-dine in. Ang mga restaurant na mayroong dine in ay kailangang sumunod sa mga alituntunin at protocols. Empleyado man ng restaurant o customer ay kinakailangang magsuot ng face mask, face shield, at panatilihin ang social distancing.

May banta man ng COVID-19, may mga gawain pa ring mae-enjoy na gawin sa Baguio. May mga pasyalan pa ring maaaring puntahan dito. Maaari pa ring mapasyalan ang mga sikat na tourist spot tulad ng Burnham Park, Wright Park, Mines View Park at ilang bahagi ng Botanical Garden. Nakakatuwang isipin na maaari na muling maranasan ang kakaibang klima at pasyalan ng tinaguriang Summer Capital ng bansa. Nagbabago man ang paraan ng pag-biyahe, mananatili pa rin ang gandang inihahain ng mga tourist spot ng Pilipinas tulad ng Baguio.