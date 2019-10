Baguio Longanisa Festival tuloy kahit may ASF scare

Sa kabila ng mga takot sa African swine fever o ASF, itutuloy pa rin ang pangatlong taong kaganapan ng pinakamahabang longanisa festival sa Baguio City na gagawin sa Linggo (October 6) bilang bahagi ng Hotel and Restaurant Tourism (HRT).

Ito ay 7.5 kilometro ang haba, na gagawin ng halos 1,000 katao na magsasalansan, sa bahagi ng Session Road (back and forth), ayon sa tagapagsalita ng Hotel and Restaurant Association of Baguio (HRAB) na si Andrew Pinero at customer relations manager ng Baguio Country Club.

Ipapakita ang naturang longanisa na hilaw, walang putol at ibebenta sa publiko sa murang halaga.

Sinabi ni Pinero na ang kaganapan ay pangatlong beses nang ginagawa ng HRAB, sa pakikipagtulungan sa Alabanza meat shop — ang guma­gawa ng kilalang ‘Baguio longanisa’ — na isa sa pang-akit ng HRT.

Aniya, ang 16,000 piraso ng medium-size longanisa ay ginawa na at nakaimbak na ngayon sa mga freezer sa Baguio Country Club. Nakalagay ani­ya ito sa mga walk-in chiller at freezer sa club na nakahanda na sa kaganapan. Dinisenyo ng Vonda (Alabanza) ang isang paraan na maayos ang pag-iimbak at mas mahabang istante.

Tiniyak ni Pinero na ang karne ng baboy na ginamit para sa longanisa ay walang virus ng ASF na lumalaganap sa industriya ng babuyan sa iba’t ibang mga lalawigan. At tinitiyak na ganap itong sinuri ng NMIS.

Ang ginamit na karne ng baboy ay mula sa Cordillera, kung saan walang naiulat na kaso ng ASF. Ang Alabanza longanisa, na ngayon ay kilala bilang ‘Baguio longanisa’, ay hinahanap ng mga resi­dente at turista, sabi ni Pinero. (Mina Aquino)