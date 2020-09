Baguio: Isang Modelo para sa muling Pagbubukas ng Turismo

Ang Baguio City, ang tinaguriang Summer Capital ng bansa, ay nagbukas na kahapon, Setyembre 22, para sa mga turista.

Noong nakaraang Biyernes, Setyembre 18, nasa Baguio City ako kasama si Secretary Vivencio Dizon, ang Deputy Chief Implementer ng National Action Plan laban sa COVID-19 at si Mayor Benjamin Magalong, ang Chief Tracing Czar. Nagpunta kami doon upang siyasatin ang kahandaan ng mga negosyo na itinatag sa Session Road para sa muling pagbubukas ng lungsod para sa turismo.

Sa aming pag-iinspeksyon sa mga kumpanyang ito, ipinakita sa amin ng mga pinuno ng lungsod kung paano nila ipinatutupad ang Prevent-Detect-Isolate-Treatment-Reintegration strategy na isinasagawa upang mabuksan at mapalakas muli ang industriya ng turismo at ekonomiya ng Baguio.

Simula kahapon, humigit-kumulang na 200 mga panauhin bawat araw mula sa Rehiyon 1, na paunang nagparehistro sa pamamagitan ng online platform kasama ang kanilang nakumpirma na itinerary at tirahan, ay pinapayagan nang pumasok sa Lungsod ng Baguio bilang mga turista.

Bago maglakbay, pinapayuhan ang mga bisita na pag-aralan at ayusin ang kanilang pagbisita sa tulong ng accredited tour at travel agents ng Department of Tourism. Siyempre, kailangang negative ang resulta ng kanilang RT-PCR test.

Ang gradual at strategic na pagbubukas muli ng industriya ng turismo sa Lungsod ng Baguio ay maaaring maging isang modelo kung paano ligtas na muling buksan ng iba pang mga yunit ng pamahalaang lokal ang kanilang mga lalawigan, lungsod, at munisipalidad sa mga panauhin mula sa iba pang mga lokalidad.

Ipinapakita sa atin ng Baguio na kung may lubos na pangangalaga at mahigpit na pagpapatupad ng mga protokol at alituntunin mapangangalagaan ang kalusugan ng publiko laban sa COVID-19. Sa ganitong paraan, ang turismo at iba pang mga sektor ng ekonomiya ay maaaring buksan nang unti-unti upang mabigyan ng trabaho at kabuhayan ang mga tao

Bukod sa paghahanda para sa pagbubukas ng industriya ng turismo, pinapalakas din ng Baguio City ang aggressive testing capacity nito sa paglulunsad ng bagong Baguio Centralized Triage and Testing Facility na matatagpuan sa Baguio Convention Center.

Nalaman din namin ang tungkol sa off-site aggressive community testing ng Baguio City kung saan random na pinipili ang mga tao mula sa iba’t ibang mga barangay na isinasailalim sa RT-PCR testing. Ito ay lalo pang kahanga-hanga dahil ang Baguio City ay nangunguna sa talaan sa bansa ukol sa pagsunod sa mga alituntunin sa contact tracing. Gayunpaman, ang lungsod ay hindi titigil sa pinasimulan nilang ito. Patuloy nilang hahanapin ang mga taong maaaring nahawahan na ng virus.

Sa katunayan, ang Baguio City ay magiging bahagi rin ng pilot studies sa paggamit ng Rapid Antigen Tests para sa interzonal na paglalakbay. Bilang isa sa mga pilot test site para dito, lahat ng mga taong darating sa lungsod ay sasailalim sa antigen testing.

Ang Inter-Agency Task Force (IATF), sa pamamagitan ng Resolution No. 72, ay inaprubahan ang mga rekomendasyon ng Department of Health Technical Advisory Group, sa pakikipagkoordinasyon nito sa Department of Tourism at Department of the Interior and Local Government, sa tulong din ng World Health Organization, upang simulan ang mga pilot studies sa paggamit ng Rapid Antigen Tests para sa border screening at serial testing sa high-risk at low-risk interzonal travel.

Sa pagbubukas ng turismo sa Baguio, inaasahan natin na ito ang magiging simula ng unti-unti at ligtas na muling pagbubukas ng iba pang mga lugar ng turismo sa bansa. Sa halimbawang ito at mga matututunan natin mula sa karanasang ito, ang iba pang mga rehiyon ay magagawang sumunod upang muling mapasigla ang industriya ng turismo at makapagbigay ng trabaho at kabuhayan sa mga tao sa gitna ng health crisis na ito.