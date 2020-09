Baguio City magbubukas ng turismo sa Setyembre 21

Bubuksan na sa publiko ang ang turismo ng Baguio City sa Setyembre 21 para sa mga taga-Northern Luzon at Cordillera Administrative Region (CAR), ayon sa Department of Tourism (DOT).

Ayon kay DOT Secretary Bernadette Romulo-Puyat, “Papayagan lang mag-travel within ‘yong mga mababa ‘yong COVID cases or na-contain na ‘yong COVID cases.”

Mula noong Lunes, nakapagtala ng 341 na kaso ng COVID-19 at 81 lamang ang aktibo dito.

Samantala, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kailangan nang buksan ang turismo sa siyudad para palakasin muli ang ekonomiya nito sa gitna ng krisis pang kalusugan.

Ayon sa alkalde, tinatayang P1.7 bilyon ang nawala sa turismo simula noong nagka-lockdown.

Sinabi pa ng alkalde na ang mga turismo ay kailangang ng mga mobile registration, confirmed accommodation booking at mandatory COVID-19 test bago papasukin sa tinaguriang City of Pines.

Ayon kay Romulo-Puyat, mayroong ding cashless transactions sa mga establisyemento, “Lahat digital na talaga, bago sila umakyat sa Baguio, naka-book na muna ng hotel, online lahat. So hindi puwedeng biglaan aakyat at tsaka dapat tested lahat, may medical certificate.”

Samantala, ayon kay Magalong, plano ng local government na naglagay ng centralized triage center sa Baguio Convention Center parking lot.

“One-stop shop siya. May triage, may waiting area, may testing, mayroong 16 beds kung saka-sakaling may suspected case,” ayon kay Magalong. (Allan Bergonia)