Baguhang aktres inokray, bobo umarte

Nasa huli talaga ang pagsisi. Pinagsisisihan ng TV production ang pag-cast sa baguhang aktres dahil ‘di pala ito marunong umarte at maganda lang daw.

Hindi kasi maganda ang feedback ng netizens sa pinapakitang pag-arte ng aktres sa teleserye. Inookray ito at tinawag pang “ham actress” at “the height of bad acting.”

Kasalanan din daw ito ng production dahil nagmadali silang maghanap ng kapalit sa aktres na originally na napili nila. Nag-test positive kasi ang aktres bago sila mag-lock-in taping kaya mabilisan silang naghanap ng replacement.

May nirekomenda ang talent coordinator na baguhang aktres na may experience raw sa theater. Since wala na raw time para i-workshop ang aktres, tinanggap na nila ito dahil sa theater background daw nito.

Pero laking pagkakamali dahil unang eksena pa lang ni aktres, nagkalat na ito agad. Fake na fake ang acting at mukhang ‘di naman theater actress.

“Kala ko ba may theater background ito? Baka naman sa backstage lang siya naka-assign. Taga-ayos ng props o makeup artist siya. Walang acting at di marunong sa blocking!” talak ng production manager.

Wala na raw silang magawa dahil nasa bubble na nila ang aktres at wala nang time na palitan siya. Kaya yung dapat na maraming eksena niya ay binawasan na lang.

“May isang mahabang scene siya na in-edit nang husto. Hindi makaiyak at nilulukot lang ang mukha niya. Tapos masakit sa tenga boses niya. Nakakahiya sa mga kaeksena niyang veteran actors,” sabi pa ng source. (Ruel Mendoza)