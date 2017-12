Bagsik ni ‘Urduja’ 4-araw pang bibira

Kinukumpirma pa ng pamunuan ng National Disaster Risk Reduction Management (NDRRMC) ang ulat na tatlo katao na ang nasawi habang anim ang nawawala sa panana­lasa ng bagyong Urduja sa Eastern Visayas na tatagal pa ng apat na araw.

Bahagyang bumilis sa 10 kph ang bagyong Urduja mula sa dating 7kph subalit mabagal pa rin ang pagkilos nito kaya inaasahang magbababad ito sa Philippine Area of Responsibility (PAR) at kung hindi magbabago ang takbo ay inaasahang babayuhin nito ang Samar at tatawid sa Masbate, Panay at Palawan na magdudulot ng malalakas na pag-uulan hanggang Martes at tulu­yang lalabas ng bansa sa araw ng Miyerkoles.

Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Servises Administration (PAGASA) namataan si Urduja na may taglay na lakas ng hangin na 80kph at bugso na 110kph sa East Northeast­ ng Borongan City, Eastern Samar o 120 km East Southeast Catarman, Northern Samar.

Ayon kay Romina Marasigan, spokesperson ng NDRRMC, nakatanggap ng impormasyon si Usec Ricardo Jalad, na tatlo katao na ang nasawi at anim pa ang nawawala pero patuloy pa nila itong bineberipika.

Kinilala ang anim na iniulat na nawala na sina Joselito Gayoso, 33; Jomar Quimbaolibot, 23 at Rogelio Sabas, pawang ng Guiuan, Eastern Samar; Pepito Gacho at Rogelio Gamayo, kapwa residente ng Laoang at Elmer Beroa, ng Balanguiga.

Sa ngayon ay naka-red alert na ang NDRRMC kungsaan 24-oras nakabantay ang buong puwersa ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno para tulu­ngan ang mga residenteng maaapektuhan ng bagyo partikular sa Eastern Visayas at sa Bicol region.

Sinabi pa in Marasigan na wala pa naman silang ipinatutupad na forced evacuation sa mga lugar na hinahagupit ng bagyo pero may mga pamilya na inilikas na sa probinsya ng Samar, Eastern Samar at Leyte.

Nananatili silang nakabantay at patuloy na pinaaalalahanan ang mga residenteng nakatira sa mga lugar na sentro ng bagyo na mas maging alerto.

Miss U candidates stranded sa isla

Hindi nakaligtas sa lupit ng bagyong Urduja ang 2017 Miss Universe candidates na dumayo sa Siargao.

Magkakasamang nagtungo ng Siargao sina Miss Universe Canada 2017 Lauren Howe at Miss Universe Malaysia 2017 Samantha James para paunlakan ang imbitasyon ni Miss Universe Philippines 2017 Rachel Peters na bisitahin ang magandang isla ng Siargao.





Paalis na dapat ng Siargao ang Miss U candidates pero dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyong Urduja ay hindi sila nakabiyahe.

Nagpost pa sa social media si Miss U Canada ng photo kung saan ay halos liparin ito ng hangin.

Urduja nag-landfall sa San Policarpio, Eastern­ Samar

Nag-landfall na kahapon ng ala-una ng hapon si Urduja sa San Policarpio, Esatern Samar.

Nanatiling nakataas ang Tropical Cyclone Signal Warning No. 2 sa 10 lugar kabilang ang Albay, Sorsogon, Masbate kabilang ang Burias at Ticao Islands, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Aklan, Capiz at Northern Iloilo.

Nasa ilalim naman ng Signal No. 1 ang Southern Quezon, Mindoro, Marinduque, Romblon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur,Cuyo Island at Calamian Group of Islands, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Northern Negros Oriental, Cebu, Northern Bohol, Southern Leyte at Dinagat Islands na magkakaroon ng maulang panahon at malakas na bugso ng hangin dahil sa mabagal na pagkilos ng bagyo.

Transmission lines ng NGCP wasak

Ilang transmissio­n lines ng National Grid Corporation of the Philippines­ (NGCP) ang nawasak sa ng pananalasa ng Bagyong Urduja sa Visayas region.

Kabilang sa mga naapektuhan ay ang 69 volt ng Southern Leyte Electric Cooperative (SOLECO) sa Old San Isidro, San Miguel at St. Bernard.

Apektado rin ng bagyo ang Balonggan Kinapoldohan na 69 kilo volt line.

Ilang kostumer na rin ng Eastern Samar Electric Cooperative ang nawalan ng kuryente.

Ayon sa NGCP, sakaling umaliwalas na ang panahon ay agad nilang iinspeksyunin ang mga naapektuhang transmission line at kukumpunin ang mga nasirang pasilidad.

Northern Samar lubog­ sa baha

Binaha ang malaking bahagi ng Northern Samar sa tatlong araw na walang tigil na pag ulan dulot ng bagyong Urduja.

Ayon kay Rei Echano, ng Northern Samar Provincial Risk Reduction Management Office, apek­tado­ ng bagyo ang 44 na bayan sa Northern Samar.

Storm surge ibinabala

Pinapayuhan din ang mga nakatira sac oastal area lalo sa Northern at Eastern Samar na dapat maging handa sa storm surge gayundin sa pagkakaroon ng flashfloods at landslides.

Tatawirin umano ng bagyong Urduja ang isla ng Samar kaya dapat maging handa sa pagtama at pagtawid ng bagyo dahil bukod sa malakas ay mabagal din ang pagkilos nito.

Ayon sa PAGASA mas nakakabahala kapag mabagal ang galaw ng bagyo dahil ang ibig sabihin nito ay mabababad ang mga lugar na nasa storm signal sa tuloy-tuloy na bugso ng hangin at ulan sa mahabang oras.

May bagong LPA

Kung pagbabatayan ang Numerical Weather Models na ginagamit ng PAGASA ay asahan umano na sa Miyerkules ay isa pang tropical depression na magiging bagyo sa Pacific Ocean na papasok sa PAR.

Nasa mahigit 11,000 pasahero ang stranded umano sa mga pantalan ayon sa Philippine Coast Guard.