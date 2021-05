Bagsik ni Fajardo malapit na bumalik

KUNG matutuloy ang opening ng PBA 46th season sa kalagitnaan ng June, posibleng makasabay na ang balik ni June Mar Fajardo.

“Everyday nagwo-workout siya, nagre-rehab,” balita ni San Miguel Beermen coach Leo Austria. “Mami-miss noon siguro one or two games na lang.”

Hindi nakalaro noong nakaraang season ang 6-foot-10 slotman nang mabalian ng alulod ng February.

Nagpapagaling na siya sa Cebu pero naimpeksiyon naman ang inoperahang paa.

“Before the lockdown kasi, ang timeline May bago siya makakapag-practice in full,” dagdag ni Austria. “Eh ngayon May na, ibig sabihin pag-start ng practices, makakasama na siya sa lahat ng drills.”

Sa Philippine Cup sa Clark bubble, hanggang quarterfinals lang ang Beermen at nadiskaril ang paghahabol sa six-peat.

Kailangan ng permiso mula IATF para makapag-scrimmages ang teams. Ang kondisyon din ng pamahalaan ay bumaba ang kaso ng COVID-19 sa bansa bago payagan ang kickoff ng liga.

Kapag pumayag ang IATF, puwedeng simulan ang 5-on-5 practice sa mga lugar na mas maluwag ang quarantine level.

Pumayag ang Batangas City na i-host ang teams sa scrimmages, nasa GCQ ang buong lalawigan ng Batangas. (VE)