Bagsik ng bagong COVID makakaligtas kung nasa bahay

Umapela si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na kung maaari ay huwag munang maglalabas ng bahay dahil sa panibagong strain ng COVID-19.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan, sinabi ng Pangulo na kung wala rin lang importanteng gagawin ay manatili na lang muna sa bahay para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa bagong virus train.

Panatilihin din aniya ang madalas na paghuhugas ng kamay para makaiwas sa virus.

“Dito sa COVID strain, it’s not the same. The rule is kung maaari hindi ka lumabas ng bahay, huwag na ng lumabas. Kung marami kang utang huwag kang lumabas talaga, mas lalo na,” anang Pangulo.

Sinabi ng Pangulo na labis siyang nag-alala sa bagong COVID strain dahil sa posibilidad na makapasok sa bansa kaya agad siyang bumalik sa Metro Manila mula sa Davao City pagkatapos ng Pasko para mapag-usapan kasama ang mga eksperto kung ano ang mga paghahandang dapat na gawin.

Mas makakasiguro aniya ng kaligtasan laban sa bagsik ng COVID kung manatili lamang sa bahay dahil malaki ang posibilidad na mahawa kapag nasa labas o sa mga matataong lugar.(Aileen Taliping)