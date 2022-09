Bagsak ang grado ng Pilipinas

Sinabi ng kilalang eksperto sa pamamahala na si Peter Drucker na “kung hindi mo ito masusukat, hindi mo itomapapabuti.”

Isa sa ating mga pangkaraniwang gawain ay ang magsagawang performance evaluation. Ang prosesong ito ay ang pagsukat o paggawa ng determinasyon kung gaano kahusayo hindi ang isang partikular na indibidwal, pangkat, o organisasyon sa mga gawain tungo sa mga layunin.

Maraming bagay ang nakasalalay sa mga resulta ng performance evaluation. Ang isang kanais-nais na resulta ng pagsusuri sa pagganap ay maaaring mangahulugan ng isangpromosyon sa ranggo, isang pagtaas ng suweldo, pagigingemployee of the month, magkaroon ng magandang opisina namay bintana, hindi pag-uulit ng kurso, at iba pa. Sa kabilangbanda, ang isang hindi kanais-nais na maaring kalabasan ay ang pagkawala ng trabaho. Kaya, kahit kailan at para sasinumang ginagawa ang mga pagsusuring ito, dapat magingpatas at walang bahid ng pagkiling. Nguni’t mahirap itonggawin sapagka’t ang pagsusuri ay base sa paghatol ng mgatao.

Ang tanong naman ng marami ay kung bakit hindi natin binibigyang grado ang ating gobyerno at ang ating mgapinuno sa pinag-isang paraan na alam ng publiko? Sino, halimbawa, ang pinakamahusay na pangulo? Sinasabi naman na ang desisyon ng mga botante sa panahon ng halalan ay ang sukdulang pagsusuri sa pagganap. Nguni’t paano ang mga maayos naman nguni’t

hindi na maaring mahalal?

Para sa ilang tagamasid naman sa pulitika, ang klasikongrating ng pag-apruba sa trabaho ay sumusukat sa pagganapng isang pangulo. Sa Pilipinas, ito ay nasa anyo ng satisfaction ratings na inilabas ng Social Weather Stations at ang performance approval ratings at trust ratings ng Pulse Asia Research, Inc. Sa kabilang banda, marami rin ang umaasa sa estado ng ekonomiya bilang mahalagangindikasyon sa katayuan ng mga pangulo sa publiko.

Ang National Economic Development Authority (NEDA), nuong nakaraang panunungkulan naman ay pumili ng animna pandaigdigang sukatan ng mabuting pamamahala bilangating sariling panukat sa uri at kalidad ng pamamahala dito saPilipinas. Ito ay ang mga sumusunod: (1) The Worldwide Governance Indicators, (2) Ease of Doing Business, (3) Global Competitiveness Index, (4) Economic Freedom Index, (5) Corruption Perception Index, (6) Rule of Law Index, at (7) Open Budget Index.

Sa paghahambing ng katayuan ng Pilipinas nuong 2016—sasimula ng administrasyon—at sa pagtatapos nito sa 2022, salarangan lang ng Ease of Doing Business bumuti ang Pilipinas. Ang Open Budget Index ay walang naiba. At saanim na pinili ng NEDA bilang sukatan ng mabutingpamamahala, bumaba ang katayuan ng Pilipinas sa apat nito. Ang pangkalahatang hatol: bagsak ang Pilipinas nuongnakaraang administrasyon.