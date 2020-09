Bagong Vatican ambassador tinalaga ni Pope Francis

Tinalaga ni Pope Francis si Archbishop Charles John Brown bilang bagong Apostolic Nuncio, o ambassador ng Vatican, sa Pilipinas.

Sabi ni Catholic Bishops Conference of the Philippines vice president at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, sinapubliko ang nasabing posisyon sa Roma kahapon. Aniya, “The Diocese of Caloocan welcomes the appointment of the new Nuncio to the Philippines,”

Bago ito, naging apostolic nuncio na rin si Brown sa Ireland at Albania.

Pinalitan ni Brown, 60, si dating Vatican ambassador to the Philippines Archbishop Gabriele Caccia na ngayon ay permanent observer na ng Holy See sa United Nations sa New York. (SDC)