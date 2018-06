Bagong usapan dala ng ‘Istorya ng Pag-asa’ Film Festival

Isang gabi na puno ng positibong kuwentuhan, pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, at pakikipagtulungan—iyan ang naramdaman ko sa gala night ng Istorya ng Pag-asa (INP) Film Festival.

Magdadalawang taon na ang INP. Nagsimula sa photo exhi­bit, ngayon ay katatapos lang ng film festival sa pakikipagtulungan ng Ayala Foundation.

Napakarami na rin nating napagkuwentuhang mga INP champion, at patuloy pa ang pagdagsa ng mga kuwentong hindi lang nakakapagbigay pag-asa, kung hindi nakakapagbago ng usapan.

Sa loob ng 73 na nagsumite ng kanilang INP short film, nagkaroon ng 15 finalist at silang lahat ay ipinalabas noong Martes sa Glorietta 4 sa Makati. Mula dito, tatlong short film ang napiling nanalo, at ipapalabas sa mga Ayala Mall Cinema simula Hunyo 13 hanggang 30.

Totoo, napakarami namang film fest na nagaganap ngayon. Pero ano ang kakaiba dito sa INP film fest? Ito ay layunin.

Sa pamamagitan ng INP film fest, una, napaparamdam natin sa mga INP champion kung gaano kahalaga ang kanilang pagpupursigi para mabago ang kanilang buhay. Pangalawa, napapa­kita rin natin sa mga tagapakinig na laging may paraan para pagbabago. At pangatlo, nababago natin ang usapang nakakalungkot at nakakasama ng loob.

Gaya nalang ng first prize winner ng INP Film Fest na kuwento ni kuya Marlon Fuentes, sa short film na ‘Ang Biyahe ni Marlon’ sa direksiyon ni Florence Rosini.

Isang Uber driver si kuya Marlon at may kondisyon na tinawag na Tourette Syndrome (TS) na kung saan hindi niya kontrolado ang biglaang paggalaw ng parte ng kanyang katawan. Bagama’t hindi naman apektado ang kanyang pagmamaneho, nagiging sanhi ito ng pagkagulat o kaya’y pag-aalala ng iba niyang pasahero.

Pero ayon sa kuwento, hindi ito naging hadlang para kay kuya Marlon na ipagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho para sa kanyang pamilya.

“Ang sasabihin ko lang doon sa ibang may kapansanan, kung baga huwag kayong magtago. Huwag ninyong ikulong ang sarili ninyo,” kuwento ni kuya Marlon.

“Huwag ninyong iisipin ang sasabihin ng iba. Ang isipin ninyo ay kung ano ang magagawa ninyo. Gamitin ninyo siyang pundasyon para ma­ging matibay kayo at maging matatag kayo. At lagi ninyong iisipin na iyong kapansanan ninyo, kaya kayo mayroong ganyan, bigay ni God iyan. Mayroon kayong misyon. At si­yempre iyong misyon ninyo kailangan gamitin ninyo naman sa magandang paraan.”

Sabi ni VP Leni noong gabing iyon, “As we watch these films, we will also have a deeper understanding of the different kinds of darkness that seek to engulf our people today.”

“How they worry about their families and their future, how poverty kills dreams and breaks apart relationships, how depression steals happiness, and how disabilities are judged harshly. And yet, in all of these films, the Filipino spirit shone through.”