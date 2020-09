Bagong uri ng halaman nadiskubre sa Mt. Arayat

Natuklasan ng mga eksperto ang isang bagong uri ng halaman sa Mount Arayat National Park sa Pampanga makaraan ang tatlong taon nitong eksplorasyon sa lugar.

Pinangalanang Pyrostria arayatensis ang bagong specie ng halaman na natuklasan nina Dr. Marlon Suba, Dr. Axel Arriola, Dr. Grecebio Jonathan Alejandro, Nicolas Raphael Arcangel, Jomari Jalipa, Joaquim Gerardo Jurilla at Jose Manuel Villasenor mula sa Angeles University Foundation at University of Sto. Tomas.

Nagsimula umano ang botanical study ng grupo noong 2017. Kabilang umano ang halamang ito sa pamilyang Rubiaceae at endemic o tanging sa Pilipinas lang makikita.

Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources, patunay umano ang pagkakatuklas sa bagong uri ng halamang ito, na malusog ang biological diversity sa Mt. Arayat dahil tumutubo rito ang mga endemic na halaman. Kaya naman, nagpaalala ito sa publiko na protektahan at alagaan pa ang lugar dahil sa halagang dito nito sa ecosystem sa rehiyon.

Mariin din itong nagpaalala na hindi lahat ay maaaring magsagawa ng eksplorasyon o paggalugad sa isang protektadong lugar maliban kung makakakuha ng permit mula sa Protected Area Management Board.