Bagong UK ambassador, hanep mag-Tagalog

Dumating sa bansa ang bagong ambassador ng United Kingdom sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya.

Sa Twitter post, sinabi ni UK Ambassador-Designate to the Philippines Laure Beaufils na nagagalak siya na nandito na sila sa Pilipinas.

Inilahad niya ito sa wikang Pilipino.

Nitong Lunes, August 16 umano sila dumating mula sa London. Umaasa siyang makakakilala ng mas maraming Pilipino at matutunan ang tungkol sa magandang bansang Pilipinas.

Aniya, maraming pagkakapareho ang UK at Pilipinas, at magandang pagkakataon ito para makapagtulungan sa kalusugan man, edukasyon, klima, kalakal, mga karapatang pantao, seguridad o maraming iba pang mahahalagang isyu.

Nitong Agosto pinalitan ni Beaufils si Daniel Pruce bilang ambassador to the Philippines and to Palau. (IS)