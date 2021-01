Bagong Taon, bagong pag-asa

Bago natapos ang taong 2020, dinalaw ko ang ilang barangay sa Legazpi City upang personal na ihatid ang mga wheelchairs sa mga nangangailangan. Ang pamamahagi ng wheelchair ay isa sa maraming inisyatibo ng inyong lingkod upang makapagbigay ng mobility at pagkakataon sa ating mga kababayang may kapansanan.

Isa sa aking pinuntahan ang Barangay Estanza kung saan aking nakausap si Nanay Rochelle Beato. Isa sa kanyang tatlong anak ay hindi makalakad dahil sa karamdaman. Makadurog-puso ang kuwento ni Nanay Rochelle na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. May cerebral palsy ang 11-anyos niyang anak na si Aldwin na mahigit isang dekada na niyang inaalagaan. Ang kanyang asawa ay isang construction worker kaya’t nakadepende ang kita sa bawat proyekto.

Dahil sa kanilang sitwasyon, hindi ako nagdalawang isip na ibigay ang simpleng hiling na wheelchair para kay Aldwin. Masarap at magaan sa pakiramdam na makatulong sa mga nangangailangan. Kaya’t bukod sa wheelchair, may ibinigay din tayong tablets na magagamit ng mga anak ni Nanay Rochelle sa kanilang online classes.

Hahanapan din natin ng maaaring gawing hanapbuhay si Nanay Rochelle para may kita siya habang nasa bahay. Isa dito ang pagpapatayo ng sari-sari store. Magpapalagay din ang Ako Bicol Party-list ng water system sa kanilang purok upang hindi na sila maglakad ng malayo sa pag-igib ng tubig.

Napaluha si Nanay Rochelle sa natanggap niyang tulong mula sa inyong lingkod at sa AKB. Magkakaroon na kasi siya ng pagkakataong makasama sa pagsisimba ang anak na si Aldwin upang magpasalamat sa Panginoon.

Bukod kay Aldwin, nabigyan din natin ng wheelchair ang batang si Mark Joseph Benipayo ng Barangay Bogtong. Talagang walang pinipiling edad ang karamdaman. Nakapanlulumo na may mga taong sa murang edad pa lamang ay dinapuan na ng matinding karamdaman.

May lima pa tayong nabigyan ng wheelchairs sa Legazpi City. Isinabay ko na rin ang pagbibigay sa kanila ng mga solar light at pang-noche buena kaya’t labis ang galak at pasasalamat nila sa pamasko ng inyong lingkod at ng AKB.

Hindi po kaya ng inyong lingkod na pasanin ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan mula noong pumutok ang COVID-19 pandemic hanggang sa bayuhin ng magkakasunod na bagyo ang Bicol Region. Kaya’t nagpapasalamat po ako sa mga indibidwal at grupong tumutulong sa inyong lingkod, tulad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na nagdeliver ng 25 wheelchairs sa AKB headquarters para magamit ng ating mga kababayang may kapansanan.

Umaasa ako at ang Ako Bicol Party-list na marami pang kababayan na may mabuting kalooban ang magbibigay ng tulong sa abot ng kanilang makakaya sa ating kababayang nangangailangan. Patuloy ang aking panalangin na sa kabila ng mga pagsubok na ito, bigyan sila ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay lalo na ang kanilang mga kapamilya na walang sawang kumakalinga sa kanila.

Sabaton ta po nin maogma asin pano nin paglaom an taon dos mil bente uno. Maogmang Bagong Taon po sa indo gabos!