Bagong taon, bagong pag-asa

Malaki ang naging mga hamon ng nakaraang taon sa atin, nguinit hindi tayo natinag at nanatiling matatag sa harap ng maraming pagsubok. Tayong mga Pilipino ay laging nakakahanap ng LUNAS sa anumang problemang dumadating sa buhay natin.

Nitong 2021, ng malapit na nating mapagtagumpayan ang pandemya ay dumating naman ang mas nakakahawang Omicron variant. Nang naghahanda na tayo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, bigla namang nasalanta ng malakas na bagyong ‘Odette” ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.

Sa ngayon ay nanatiling mababa ang mga Covid-19 cases sa ospital at wala pang balitang kumalat na ang Omicron variant sa bansa dahil na rin sa pagtutulungan natin at pagsunod sa minimum health standards tulad ng laging pagsusuot ng mask. Patuloy naman ang relief efforts ng pamahalaan at maraming sektor ang tumutulong para magpadala ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng ating mga kababayan sa mga probinsiyang napinsala ng bagyong “Odette.”

Sa pakikipagtulungan sa tanggapan ni dating Speaker Alan Peter Cayetano, ang LUNAS Partylist ay nagpadala rin ng tulong tulad ng mga grocery packs, bottled water, tents, solar home kits at gensets sa mga lugar na hinagupit ng bagyo.

Patuloy na magiging bahagi ang LUNAS Partylist sa marami pang organisasyon dito at sa ibang bansa na tumutulong na magbigay LUNAS sa mga problemang kinakaharap ngayon ng ating mga kababayan sa mga komunidad na sinalanta ni “Odette.”

Bukod sa relief at rehabilitation efforts tuwing sasapit ang mga kalamidad, ang mas matagalang LUNAS para mailigtas ang ating mga kababayan sa mga ganitong krisis ay naihain na sa Kongreso nang ating mga mambabatas.

Ilan lamang sa mga panukalang batas na naipasa na sa Kamara ay ang bill ni Batangas 2nd District Congressman Raneo Abu at ni Camarines Sur 2nd District na ang layunin ay makapagpatayo ng permanenteng evacuation centers sa bawat lungsod at bayan sa bansa. Imbes na gamitin ang mga paaralan at basketball courts bilang evacuatin sites, ang kanilang panukala ay maghanap ng mga lugar o magtayo ng panibagong gusali na kumpleto ang mga pasilidad para sa bawat pamilyang maililikas sa mga permanent evacuation centers.

Isa pang magandang panukala ni Cong, Abu ay ang pagkakaroon ng isang digital database na naglalaman ng impormasyon gamit ang National ID System para madaling malaman kung sino ang dapat agarang mabigyan ng ayuda at iba pang tulong sa panahon ng mga kalamidad at emergency.

Maraming mambabatas sa pangunguna nina dating Speaker Cayetano at Davao City 1st District Congressman Paolo Duterte ang matagal ng pinanukala ang pagkakaroon ng Department of Disaster Resilience para may ahensyang nakatutok ang atensyon at trabaho sa pagpapatupad ng mga hakbang at programa para maiwasan ang malaking pinsala mula sa mga kalamidad na bunga ng climate change.

Ilan lamang ito sa mga panukalang LUNAS ng ating mga mambabatas para maagapan ang problemang dulot ng mga kalamidad. Alam naman nating isa ang ating bansa na madalas daanan ng malalakas na bagyo. Ang ating bansa ay nasa Pacific Ring of Fire rin na kung saan matatagpuan ang maraming aktibong bulkan at may panganib na makaranas ng matitinding lindol. Kaya sana ay maipasa na ng Kongreso ang mga panukalang LUNAS na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan kapag dumating ang mga ganitong problema.

Hangad ko ang isang mapayapa at masaganang bagong taon para sa bawat pamilyang Pilipino.

Sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan ng ating bansa, malaki ang pagasa natin na mas maganda ang bukas na ating kakaharapin sa 2022. Lagi lang nating tandaan na sa bawat problema, may LUNAS.