NBA: Bagong season, dating Lebron

Bago na naman ang NBA season, pero si Le­Bron James ay naglaro na parang kahapon lang natapos ang 2016-17.

Hindi nagpakita ng kalawang si James, umiskor ng 29 points 13 dito sa fourth quarter – para ihatid ang Cleveland sa 102-99 panalo laban kay Kyrie ­Irving at Boston Celtics.

Sinubuan din ni LeBron si Kevin Love para sa krusyal na 3-pointer, 46.3 seconds na lang.

Nagkaroon ng tsansa si Irving na itabla ang iskor pero kapos ang 3-pointer sabay sa pagtunog ng ­final buzzer.

Pagkatapos ng laro ay nagkamayan at nagyakapan sina James at Irving. Nitong summer ay nag-request si Irving sa Cavaliers na i-trade na siya para maka­wala sa anino ni James.

Umiskor si Jaylen Brown ng 25, tumapos si ­Irving ng 22 points at 10 assists para sa Celtics, hinabol ang 18-point deficit sa third at lamang pa sa final 2:04.

May 16 rebounds si James, kinapos ng isang ­assist para sana sa triple-double.

Lamang, 98-97, ang Celtics nang rumagasa sa lane si James para ibaon ang pang-agaw lead na layup.

Sa sumunod na posesyon ng Boston, natapikan ni James ng bola si Marcus Smart. Dito na binatuhan ni LeBron ng crosscourt pass ang naiwang bukas na si Love para sa 3.

May 15 si Love, umayuda ng 14 si Derrick Rose sa debut sa Cavs. Ang isa pang bago sa Cleveland na si Dwyane Wade ay may eight points sa 3-of-10 shooting sa loob ng 28 minutes.