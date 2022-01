Bagong retoke? Maris mukhang melon ang boobs

Nagparetoke ba ng boobs si Maris Racal?

Kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa boobs niya, base sa Instagram post niya, na suot ang spaghetti strap sando.

Mistulang melon ang dating ng boobs niya. Na bagamat hindi naman sobrang laki, pero putok at bakat talaga sa suot niya.

Well, kung may ginawang madyik sa mga bundok ni Maris, bumagay naman sa kagandahan niya.

Baka naman pinuno lang ng mga pad ni Maris ang bra para magmukhang malaki ang boobey niya?

Korina biktima ng maling akala

Tinawag na insensitive ng isang netizen ang isang celebrity sa Twitter. rant ng isang.

Tila nairita si @EthelMeEspiritu sa pagyayabang ng celebrity na hindi raw tinatablan ng Covid-19 dahil marami raw itong natulungan.

“How insensitive naman Ate. How can you even say “lahat na nagka- Covid na except you!” Tapos sinabi mo ba (pa) baka sadya kang pinagpala dahil madami ka natutulungan? Tapos pic mo pa nasa beach, ngiting-ngiti. Wag naman ganun, we look up to you. Respected ka. Matalino. Wag ganun!” tweet ng netizen.

Hirit ni @marcoalnfonsooo, si Korina Sanchez daw ang tinutukoy sa tweet na `yon.

Sa Instagram kasi ni Korina ay nag-selfie ito na nasa beach. Nagpasalamat siya na hindi siya kailanman nagka-Covid19.

“Thank you Lord. So many sick and infected. I’ve never been positive – even as I’m all over for work I have to do. Frontliner pa ako ngayon sa househelp and driver ko. Help me. Help me others through this pandemic. Kaya natin ito,” mensahe ni Korina.

Well, mukhang na-misinterpret lang si Korina ng ibang netizen. Wala namang masama sa post niya.

Diego hindi sabik kay Barbie

Bagamat nanatili pa rin sa Instagram ni Diego Loyzaga ang mga larawan nila ni Barbie Imperial, iginigiit pa rin ng ilang netizen na break na ang dalawa.

Gaya ng post ni Diego sa IG na binahagi niya ang pagmamaneho patungong Pennsylvania mula New York para sa kaibigan. Ang reaksiyon ng mga netizen…

@jamaicabalida, “Break na ba sila ni Barbie? Parang hindi naka-follow si Barbie sa kanya na.”

Sinupalpal naman ito ng isang fan, at iginiit na nanatiling naka-follow si Barbie kay Diego.

@dczaixl09, “@jamaicabalida, check mo maige teh.”

Anyway, malaking palaisipan kung bakit hanggang ngayon, walang comment si Barbie sa mga post ni Diego. Wala ring post si Diego sa IG na nagpaparamdam na nasasabik siya kay Barbie.

Tatlong araw ring isinara ni Diego ang comment section sa IG niya.

Dimples muntik maihi kay Ate Vi

Hanggang kaway at malayuang tsikahan lang dahil sa Covid-19 sina Dimples Romana at Cong. Vilma Santos.

Sa IG ni Dimples masisilip ang selfie nila ni Ate Vi, pero malaki ang

distansya sa isa’t isa.

Sabi ni Dimples, air hugs lang ang ginawa nila ni Ate Vi.

Anyway, nakakatuwa ang kuwento ni Dimples sa karanasan niya kay Ate Vi, na nakasama niya sa mga pelikulang Dekada ’70, In My Life.

Muntik daw siyang maihi sa pantalon sa paghabol niya sa husay nitong umarte sa mga eksena nila.