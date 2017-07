Bagong regulasyon sa balikbayan boxes pinarerepaso

Nais paimbestigaha­n ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang panibagong regulasyon na ipinalabas ng Bureau of Customs (BOC) kaugnay sa pagpapadala ng balikbayan boxes na inireklamo at nagdulot ng pa­ngamba sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs).

Panawagan ni Recto na madaliin ang pagbuhay at pag-convene ng joint Se­nate-House oversight committee na siyang magrerepaso sa implementasyon ng regulasyon.

Ayon kay Recto, ang Congressional Customs and Tariff Oversight Committee, ang siyang tamang grupo upang mag-imbestiga kung ang mga regulasyon ay tunay na hindi makatwiran.

“We should review if because of the complicate­d requirements, balikbayan boxes will be wrapped in red tape,” ayon kay Recto.

Sa panibagong regulasyon ng BOC, kailangan idetalye ng mga magpapadalang OFWs ang laman ng kanilang ipapadalang balikbayan boxes.

Nakiisa si Recto sa pangamba ng OFWs na ang paglilista sa mga laman ng kanilang boxes ay maaaring magtukso sa mga tiwaling handlers nito na buksan at nakawin ang mga laman nito.