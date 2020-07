Bagong record binuhat ni Diaz

KAHIT may pandemya, todo kayod pa rin sa pag-eensayo at pagbubuhat si Pinay weightlifting star Hidilyn Diaz.

Ibinahagi ng 2016 Rio Olympics silver medalist sa kanyang Instagram post ang pagbubuhat nito ng 161 kilograms back squat at tinawag pa nitong “lifetime PR” o lifetime personal record.

“It has been about 10 months since I have touched weights this heavy. This is a lifetime PR for me in the back squat at 161 KG,” saad ni Diaz na kasalukuyang nasa Malaysia.

“I did not expect to be able to lift this weight and you can tell in my face how heavy the weight feels for me. But I am happy I am able to lift the weights and we are getting back on progress.”

Aniya, sama-sama ang kanyang buong team, katuwang ang kanyang mga coaches, para sa kanyang patuloy na pagkondisyon at upang makamit ang inaasam na gintong medalya sa darating na 2020 Tokyo Olympics na nausog sa susunod na taon. (Janiel Abby Toralba)