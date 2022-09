Bagong PSC Chair Eala trabaho agad

TRABAHO agad ang nasa isip ng bagong talagang chairman ng Philippine Sports Commission (PSC) na si Noli Eala matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Martes.

“We’ll begin with an informal meeting with PSC officials and from there we’ll begin work,” sabi ni Eala, dati ring komisyuner ng Philippine Basketball Association (PBA) at kasalukuyang host sa programang pampalakasan na Power & Play.

Lumabas ang kumpirmasyon ni Eala bilang PSC chairman, Agosto 30, 2022, kung saan humalili siya sa malinis na puwestong iniwan ni dating Chairman William “Butch” Ramirez na nag-alaga sa mga atletang Pinoy kung saan nakakuha ng unang gintong medalya ang bansa sa Olympics nitong 2020+1 Tokyo Games sa weighlifting mula kay Hidilyn Diaz.

“Sports has always been my passion. My involvement in sports for the last 33 years in almost every facet is testimony to this,” ayon pa kay Eala.

Taong 2002 nang maupo bilang Philippine Basketball Association (PBA) commissioner si Eala kung saan sinundan niya ang pwestong iniwan ni Jun Bernardino.

“I’m blessed, grateful, honored and excited to begin work,” ani Eala. (Annie Abad)