Bagong proklamasyon pwede sa Martial Law

Ipinahayag kahapon ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Pane­lo na kinakailangan ang bagong proklamasyon ng Martial Law sa Mindanao kung hindi palalawigin ng Kongreso ang idineklarang 60-araw ng Batas Militar ni Pangulong Rod­rigo Duterte.

Mayo 23 nang ideklara ang Martial Law sa buong Mindanao at sa Hulyo 22 inaasahang mapapaso na ito.

“If Congress does not extend on the 60th day upon initiative of the President there can be no extension. Another proclamation is necessary,” paliwanag ni Pane­lo matapos paboran ng Supreme Court ang Batas Militar sa Mindanao.

Sinabi naman ni Se­nate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III na hindi niya inaalis ang posibilidad na palawigin pa ang Martial Law ngunit maaaring ito’y limitado na lamang sa ilang lugar tulad ng Lanao del Sur.

Ngunit paglilinaw ng senador, bago man pagbibigyan ang pagpapalawig ng Martial Law na maaring hingin ng Pangulo ay kailangan muna nilang makuha ang kumpletong impormasyon kaugnay sa sitwasyon sa Mindanao.