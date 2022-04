Bagong piyansa, kinandado uli sa selda

Arestado ang 26-anyos na lalaki matapos umano itong magkunwaring pasyente at tinangkang holdapin ang isang dentista sa Valenzuela City noong Martes.

Tinangka pa umanong tumakas ng suspek na si Romeo Castro, ng No. 468 Baseco Compound sa Tondo, Maynila pero nakorner ito ng ng mga tauhan ni P/Lt. Armando Delima, hepe ng Sub-Station 6 (SS6) ng Valenzuela City Police Station (VCPS) sa gilid ng Allied Hospital sa MacArthur Highway, Brgy. Malanday sa lungsod.

Ayon kay Dra. Rowena Reyes, 53-anyos, nagkunwaring magpapabunot ng ngipin si Carpio nang pumasok ito sa kanyang klinika sa KM17 MacArthur Highway, Brgy. Malanday bandang alas-5:20 ng hapon.

Habang inihahanda niya ang kanyang gamit, naglabas umano ito ng kutsilyo at nagdeklara ng holdap.

Nang malingat si Carpio ay kumaripas umano siya ng takbo at paglabas ng klinika ay sakto na nakasalubong niya ang nagpapatrulyang sina P/SSg. Lester Pecay at P/Cpl. Reynold Panao.

Nabisto sa presinto na may nakabinbing robbery case si Carpio sa Manila Regional Trial Court (RTC) Branch 34 at nakalaya lang matapos magpiyansa noong Marso 22, 2022. Kinasuhan ng paglabag sa BP 6 in Relation to Comelec Resolution 10728 at Attempted Robbery Hold-Up si Carpio. (Orly Barcala)