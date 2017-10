Bagong pabahay sa mga sundalo, pangako ni Digong

May magandang regalo sa darating na Kapaskuhan si Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga sun­dalong inagawan ng pabahay ng grupong Kadamay sa lalawigan ng Bulacan.

Mapapalitan na sa ­Disyembre ang pabahay ng mga sundalo makaraang pangunahan ng Pa­ngulo kahapon ang groundbreaking ceremony ng bagong housing project sa mga barangay ng Calumpang at Tartaro sa San Miguel, Bulacan.

Sa kanyang talumpati sa harap ng mga Scout Rangers, sinabi ng Pa­ngulo na marami pang itatayong housing units para mabigyan nang maayos na tirahan ang mga sundalo.

Ang mga itatayong housing units ay mas ma­laki aniya kumpara sa mga nauna at itatayo ang mga ito sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

“We have enough evidence to show to you na kung ano ‘yung pananalita namin, what we promised to the people, we deliver. And this was happening in Davao. Sabi ko kasi ito — we must complete this within at least one year. So by December hopefully, by the grace of God, we will have your units ready,” pahayag ng Pangulo.

Naglaan ang Department of Budget and Ma­nagement ng P200 milyon para pondohan ang mga itatayong housing project at babayaran ito ng mga sundalo sa mas magaan na pamamaraan.