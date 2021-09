Bagong ospital sa Sultan Kudarat binuksan ni Duterte

Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Biyernes ang pagpapasinaya ng bagong Sultan Kudarat Provincial Hospital (SKPH) sa bayan ng Isulan, upang mapalakas ang pangangalaga ng kalusugan sa nasabing lalawigan at mga kalapit na lokalidad.

“I urge all of you to maximize the services and the state-of-the-art equipment that have been made available and accessible to you through this new hospital,” pahayag ng pangulo.

Pinuri din ni Duterte ang pamahalaang panlalawigan at partners nito sa pagsisikap na maisakatuparan ang bagong pasilidad. (Prince Golez)