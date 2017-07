Bagong opisyales winarningan sa korapsyon

Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga taga-gobyerno na wala siyang kikilalaning kaibigan at walang sasantuhin pagdating sa usapin ng korapsyon matapos pa­ngunahan ang mass oath-taking ng mga presidential appointees at iba’t ibang organisasyon sa Malacañang kahapon ng hapon.

Iginiit ng Pangulo sa mga bagong hirang na opisyal ng gobyerno na gawin na ng mga ito ang iba’t ibang bagay huwag lamang sasawsaw sa korapsyon dahil pati siya ay madadamay.

“Alam mo, magkaibigan tayo lahat kasi kung hindi tayo magkaibigan, hindi ko kayo i-appoint. Pagka nagkamali kayo ng corruption, talagang babanatan ko kayo,” diin ni Duterte.

“`Yan lang ang hinihingi ko sa inyo…do not display the trappings of power,” paalala ng Pa­ngulo.

Sa katunayan, ayon kay Duterte, walang maipupukol na bahid ng korapsyon laban sa kanya sa matagal na panahon nang paninilbihan sa gobyerno.

“Dito sa Malacañang, I never, never, never signed anything about money. Not anything about allowances…wala akong allowances, wala lahat. Wala talaga ako ni meal allowance, wala ako. Sabi ko, ayaw ko. Ako, sweldo lang ako. Maghanap kayo ng voucher diyan o ano, wala kayong makikita kasi tapusin ko ito na… ‘yung pangako ko sa tao. Panindigan ko talaga ‘yan,” ayon sa kanya.