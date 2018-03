“WOW, wais na misis!”

Tunay ngang compliment para sa mga maybahay ang masabihan na wais. Para sa mga wais na misis, hindi lang affordable ang dapat hanapin kundi quality din.

Isa ang NeuBake Super Slice sa mga produkto na hinahanap ng certified wais na misis. Super Slice ang bawat loaf dahil mas malaki ito kaysa sa regular slice kaya naman super busog ang pamilya. Super sure din sa kalidad ng produkto dahil gawa ito ng Gardenia Bakeries. Pagdating naman sa presyo, talagang super tipid ang NeuBake.

Good news para sa mga wais na misis! Bukod sa white bread at wheaten bread, meron ng mga bagong NeuBake Super Slice na magpapasaya sa pamilya. Ang mga produkto na ito ay inspired ng mga classic Pinoy favorites!

Narito ang mga bagong NeuBake Super Slice na dapat matikman ng mga certified wais na misis:

NeuBake Super Slice Chocolate Flavored Loaf

Sino nga ba ang hindi tatanggap sa tsokolate? Basta ito ang usapan, siguradong patok ‘yan!

Kaya naman para sa chocolate cravings ng pamilya, may bagong NeuBake Super Slice Chocolate Flavored Loaf na! Malalaki na ang slices, may chocolate flavor pa kaya super busog talaga! Ito ay nagtataglay rin ng Calcium na nagpapalakas ng ating mga buto at ngipin at Iron na tumutulong upang magkaroon tayo ng malusog na dugo. Nagtataglay din ito ng mataas na Vitamin B1 para sa maayos na metabolismo o pag-convert ng pagkain upang maging energy.

Sa NeuBake Super Slice Chocolate Flavored Loaf, super busog na, super affordable pa sa halagang Php40 lang!

NeuBake Super Slice Ube Flavored Loaf

Hindi naman nawawala sa hapag kainan ang ubeng halaya tuwing may handaan. Mapa-fiesta, kasalan, Pasko, Bagong Taon, at maging birthday celebration, paborito ng mga Pilipino ang ubeng halaya.

Kaya para sa ube indulgence kahit walang handaan, mag NeuBake Super Slice Ube Flavored Loaf na! Ang bango at linamnam ng ube na kinalakihan ng mga Pilipino, kuhang-kuha sa super slices na nakakabusog.

Meron din itong Calcium at mataas ang taglay na Vitamin B1 kaya super busog na, super yummy pa na meryenda, Php40 lang!

Sa NeuBake, siguradong matutuwa ang isang certified wais na misis. Super busog sa super laking tinapay na mabibili sa super tipid pack kaya super sulit na, super dami pang pagpipilian! Merong Super Slice White Bread, Wheaten Bread, at ngayon, meron pang Chocolate Flavored at Ube Flavored loaves!

Maaring bumili ng bagong NeuBake Super Slice sa pinakamalapit na supermarket, grocery store, o suking tindahan. Para sa regular na updates tungkol sa NeuBake, i-like ang NeuBake page sa Facebook (@NeuBakeph).