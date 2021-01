Bagong Metropolitan Theater bubuksan sa Abril

Makalipas ang 25 taon, bubuksan ng National Commission for the Culture and the Arts (NCCA) at ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP) ang bagong Metropolitan Theater (MET) sa Lawton, sa Maynila.

Isasabay ito sa quincentennial o ika-500 taong anibersaryo ng makasaysayang ‘Victory in Mactan’.

Ayon sa NCCA, target na matapos ang isinasagawang restorasyon o rehabilitasyon ng MET bago ang naturang okasyon dahil isa sa mga aktibidad para sa paggunita ng anibersaryo ng Victory in Mactan ay gagawin sa MET sa Abril 27, 2021.

Kabilang sa mga aktibidad na ito ay evening show na magiging highlight para makita ang new look ng teatro na naging sikat na tanghalan ng mga mahuhusay na Filipino artist.

Ang 88-taong gulang na teatro ay dineklara bilang National Historical Landmark at National Cultural Treasure. Dinisenyo ito ng arkitektong si Juan Arellano at binuksan noong 1931.

Bahagya itong nasira pero nakaligtas sa World War II bombing noong Battle of Manila. Sumailalim ito sa restorasyon noong 1978 pero nagsara noong 1996.

Sa kasalukuyan, unti-unti nang binubuhay at isinaayos ang MET sa pagtutulungan ng NCCA, NHCP at lokal na pamahalaan ng Maynila, sa pamumuno ni Manila Mayor Isko Moreno. (Juliet de Loza-Cudia)