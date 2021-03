Bagong mantra: Mask, Hugas, Iwas, Bakuna

Mula nang sinimulan ang pagbabakuna noong ika-1 ng Marso, nagpatuloy ang ating vaccination program laban sa COVID-19 at umabot na nga ang paglulunsad nito sa mga lalawigan.

Sa ngayon, 29, 266 medical frontliners na ang nabakunahan at nakapagpadala na ng 383,980 na bakuna sa iba’t-ibang lugar.

Maliban sa UP-PGH, ang iba pang pang publiko at pang pribadong ospital sa Metro Manila at sa mga probinsya ay nakapagsimula na ring magbakuna ng mga healthcare workers.

Nasa Cebu ako noong nakaraang linggo. Pumunta ako sa Vicente Sotto Memorial Medical Center kung saan inilunsad ang pagbabakuna sa Visayas. Kinabukasan, pumunta naman ako sa Lungsod ng Davao kasama ang ilan sa aking mga kapwa miyembro ng Gabinete upang saksihan ang paglulunsad ng pagbabakuna sa Mindanao sa Southern Philippines Medical Center (SPMC).

Tulad ng nabanggit ko sa aking talumpati sa SPMC, sa ngalan ng iba nating kababayan, nagpapasalamat ako sa mga taga Davao sa pagpapahiram nila sa atin ng kanilang mahusay na mayor, ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang independent foreign policy na maging kaibigan ng lahat at hindi maging kaaway ninuman, ay nagbigay daan sa pagtanggap natin ng unang batch ng bakuna sa kabila ng napakataas na pandaigdigang pangangailangan sa gitna ng limitadong suplay.

Dahil sa independent foreign policy na ito nagbigay ang gobyerno ng China ng 600,000 doses ng Sinovac – ang kauna-unahang bakuna laban sa COVID-19 na dumating sa ating baybayin.

Dahil din sa independent foreign policy na ito at sa magandang relasyon natin sa Estados Unidos, Australia, Canada at sa ibang bansa sa European Union tulad ng United Kingdom, Germany, France, Italy, Norway, bukod sa iba pa, nakatanggap tayo ng mga bakuna mula sa COVAX Facility.

Nagpapasalamat tayo sa mga kaalyadong bansa nating ito sa pagtulong nila sa Pilipinas sa pinakahirap na oras na ito kung saan ang lahat ng mga bansa ay nakikipaglaban upang masugpo ang pandaigdigang pandemikong pangkalusugan na COVID-19.

Gusto ko ring pasalamatan ang ating mga medical frontliner sa pagtanggap nila ng mga bakuna at paghimok nila sa kanilang kapamilya at kababayan na magpabakuna laban sa coronavirus. Natutuwa akong malaman na nagbago ang paniniwala ng ating medical frontliners at pinangunahan nila ang pagpapabakuna.

Nagpapasalamat din ako sa ilan sa mga sikat na doctor at sa lahat ng mga pinuno ng ospital na nagpabakuna upang makatulong sa pagtataas ng kumpiyansa sa bakuna ng mga mamamayan at ng kanilang mga kasama sa ospital. Ang mga doktor na ito ang dapat hangaan at pakinggan ng publiko pagdating sa mga bakuna at hindi ang mga naghahangad lamang ng pansin ng publiko.

Totoo na ang paglulunsad ng vaccination program ay magbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Ngayon na nasimulan na ito, malinaw na nating nakikita ang simula ng ating paggaling at ang pagbangon ng ating ekonomiya.

Habang hinihintay natin ang pagdating ng iba pang batch ng bakuna at ang pagpapabakuna ng iba pa nating kababayan, ipagpatuloy natin ang pagaalaga sa ating sarili laban sa coronavirus. Mask, hugas, iwas, plus bakuna ang ating bagong mantra para maprotektahan natin ang ating sarili sa COVID-19.