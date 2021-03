Bagong mandato ni Bato at ang pagsusulong sa regulasyon ng paputok

Panibagong hamon ang ating tinanggap na buong puso at pagsisikap nating gagampanan. Kamakailan, tayo ay hinirang bilang bahagi ng Commission on Appointments. Ito ang nagku-kompirmasyon sa nominasyon at pagkakatalaga sa mga lider ng ating bansa mula sa iba’t-ibang tanggapan ng pamahalaan alinsunod sa ating Konstitusyon.

Ikinalulugod at ikinararangal nating tinanggap ang responsibilidad na ito bilang bahagi ng ating mandato sa taumbayan. Sa Commission on Appointments, itinalaga tayo bilang chairman ng Committee on Human Settlements and Urban Development habang Vice Chairman naman ng sumusunod na mga komite – Foreign Affairs, National Defense, Budget and Management at Science and Technology.

Nitong nakalipas na Miyerkules, Marso 10, dumalo tayo sa unang pagdinig ngayong taon ng Committee on National Defense ng Commission on Appointments. Taos-puso ang ating suporta para sa nominations at appointments ng 16 senior military officers ng ating Armed Forces of the Philippines o AFP sa pangunguna ng kanilang Chief of Staff, Lt. Gen. Cirilito Sobejana na isang medal of valor awardee.

Sa naturang pagdinig, tayo ay nagbigay ng taos pusong pasasalamat sa mga kapwa sundalo na handang mag-alay ng kanilang buhay para sa paglilingkod sa bayan at kapwa Pilipino. Naniniwala tayo na hindi sapat ang confirmation na ating ipagkakaloob para matumbasan ang buong pusong pagsisilbi ng mga sundalong ito upang masigurong ligtas ang lahat at payapa ang pamumuhay ng ating mga kababayan saan mang dako ng ating bansa.

Base sa ating personal na karanasan, alam natin ang pagseserbisyo publiko ng isang sundalo ay paglilingkod na may kaakibat na peligro. Sa bawat hakbang ng tahanan ay maaaring huling paglalakbay at tuluyang pamamaalam na sa mahal sa buhay. Literal na ang isang kawal – ang isang paa ay nasa hukay. Mabuhay kayo, magigiting nating sundalo! Ituloy natin ang tapat na paglilingkod, unang-una sa Diyos, sa bayan at sambayanang Pilipino.

****** ****** ****** ******

Nito ring nakaraang linggo, ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na ating pinamumunuan ay nagdaos ng pagdinig kaugnay ng sumusunod na mga panukalang batas na may kinalaman sa ‘firecrackers’ o paputok: Senate Bill No. 493 ni Senate President Vicente Sotto III, Senate Bill No. 724 ni Senator Sherwin Gatchalian, Senate Bill No. 906 ng ating kasamang si Senator Nancy Binay at ang Senate Bill No. 517 na ating isinusulong.

Sa hybrid hearing ay ating inanyayahan ang stakeholders mula sa firecracker industry at ang mga kinatawan mula sa iba’t-ibang ahensya ng ating pamahalaan na nangangasiwa sa regulasyon ng paputok kabilang ang Department of Health, Bureau of Fire Protection, Bureau of Customs at ang Philippine National Police. Layunin ng ating pagdinig na makapag-balangkas ng epektibong batas upang mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan na gumagamit ng paputok sa tuwing may okasyon at selebrasyon.

Sa talakayan, ating itinulak ang development at promotion ng local fireworks industry na lubhang naaapektuhan ng iligal na pagpasok ng mga imported na paputok. Hindi dumadaan sa pagsusuri ng ahensya ng ating gobyerno ang mga imported na paputok na ito. Kaya naman, dahil sa pagiging unregulated at substandard, malimit na nagadadala ito ng panganib at pinagmumulan ng sunog. Binigyang diin natin na hindi isinusulong ng komite ang total ban sa fireworks sa bansa. Bagkus ay nais natin na mas paigtingin ang regulasyon sa paggamit at pagbebenta ng paputok para masiguro na ligtas ang mga gagamit nito. Ang ating panukala ay uriin ang paputok sa mga sumusunod na kategorya: maaaring gamitin sa loob ng gusali ; maaaring gamitin sa outdoor na maituturing na confined areas; dapat gamitin lamang sa large open spaces at iyong mga hindi nararapat na ipagbili.

Kinikilala natin ang nakasanayang paggamit ng mga paputok bilang bahagi ng tradsisyon sa ating mga pagdiriwang lalo na tuwing Pasko at Bagong Taon. Kaya’t umaasa tayo na makahanap ng isang “win-win situation” para sa regulasyon ng paputok. Hangad natin ng epektibong regulasyon upang mapanatiling masaya at matiwasay ang ating mga pagdiriwang alang-alang sa kaligtasan nating lahat.