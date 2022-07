Bagong liderato ng Senado hindi maninisi

Sa halip manisi, nakatuon umano ang bagong liderato ng Senado sa pagtulong para maresolba ang pangunahing problema ng bansa habang pananatilihin ang pagiging malaya nito, ayon sa bagong Senate President Juan Miguel Zubiri.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Zubiri na napakaraming problema ng bansa na dapat matugunan tulad ng pagkain, gasolina, problemang pananalapi at nawawalang tiwala ng taumbayan sa institusyon ng Senado.

“This Senate will meet these big problems with bold thinking, and brave legislation, but most especially, and I am looking forward to this, bipartisanship,” pahayag ni Zubiri matapos mahalal bilang ika-24 pinuno ng Senado.

“This Senate, under my leadership, however, will be one to solve problems more than it would find faults,” diin pa niya.

Bukod diyan, binigyang-diin pa ni Zubiri na mananatili rin umanong independent ang Senado.

“But for us to do our role, we must uphold the Senate’s proud tradition of being independent. And that is important because the Senate’s independence is the lynchpin of its two other hallmarks: industry and innovation,” ani Zubiri.

Bukod kay Zubiri, nahalal din bilang bagong mga opisyal ng Senado sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senate Senate committee on rules chairman at Majority Floor Leader Joel Villanueva, at Senate Secretary Renato Bantug. (Dindo Matining)