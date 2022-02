Bagong kasal hiwalay agad sa reception music

Naging maiksi ang pagsasama ng isang bagong mag-asawa sa Baghdad, Iraq matapos mag-away sa reception ng kanilang kasal ang kanilang mga pamilya kaugnay sa musika na pinatugtog sa naturang selebrasyon.

Ayon sa ulat ng The Mirror, sa reception ng kanilang kasal ay ni-request ng bride na ipatugtog ang awiting Syrian na “Mesaytara” ni Lamis Kan upang sumayaw sa saliw nito.

Kung isasalin sa wikang Ingles, ang ibig sabihin ng kanta ay ‘I am dominant’ o ‘I will control you.’

“Dominant, I will rule you like a ruler. I will make you look away if you see another girl on the street,” saad sa ilang bahagi ng liriko ng kanta na isinalin sa wikang Ingles.

“Yes, I’m dominant. You’re my piece of sugar. As long as you’re with me, you’ll walk under my command,” dagdag pa.

Hindi umano nagustuhan ng pamilya ng lalaki ang kahulugan ng naturang kanta, at pinalagan naman sila ng pamilya ng bride.

Kaya naman nauwi ang reception sa pagtatalo ng mga angkan, na tuluyang humantong sa paghihiwalay ng bagong kasal. (Mark Joven Delantar)