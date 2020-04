Bagong kalakalaran ipatutupad pagkatapos ng ECQ

Malalaman sa susunod na linggo kung ano ang mga ilalatag na hakbang ng gobyerno para sa “new normal” pagkatapos ng April 30 na inaasahang pagtatapos ng enhanced community quarantine sa buong Luzon.

Sinabi ni Secretary to the Cabinet Karlo Nograles na mayroong inatasang grupo si Pangulong Rodrigo Duterte para pag-aralan ang mga dapat gawin pagkatapos ng April 30 at inaasahang magiging masinsinan ang mga pagtalakay sa susunod na 14 na araw.

” By next week meron na pong ipe-present sa amin sa IATF ng maliit na grupo na inatasan ng Pangulo para tingnan anong mangyayari sa April 30.Pag-uusapan namin next week,masinsinan at malalimang pagtalakay ang gagawin para sa mga bagong do’s and dont’s after April 30,” ani Nograles.

Magtatakda aniya ang IATF ng mga bagong guidelines at ikukunsidera ang lahat ng mga mangyayari sa susunod na dalawang linggo.

Puspusan na aniya ang pangangalap ng data analytic ng IATF sub-group na magdedetermina sa kanilang magiging rekomendasyon kay Pangulong Duterte kung tatapusin na o palalawigin pa ang ipinatutupad na ECQ.

Kabilang aniya sa tinitipong data ay ang epidemiological curve sa mga kaso ng COVID-19, ang kakayahan ng bansa na makapagsagawa ng COVID test , makapag-isolate ng mga pasyenteng may mga sintomas at ang kapasidad na magamot ang mga ito.

Sinabi ni Nograles na nakasalalay sa kooperasyon ng publiko ang ikagagaan ng gagawing desisyon , subalit kung marami pa rin ang magiging pasaway ay tiyak na magiging dahilan ito ng mahirap na desisyon.

“Kailangan po natin talaga ang kooperasyon ng bawat isa to make the decision easier. The more na mayroong pasaway, the more na it makes the decision difficult,” dagdag ni Nograles.(Aileen Taliping)